Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnşallah en kısa sürede atlatacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Bilgi Koordinasyon Merkezi'nde, orman yangınlarıyla ilgili toplantıya başkanlık yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki merkezde, büyük ekrana yansıtılan görüntüler aracılığıyla yangın bölgelerindeki son durum hakkında yetkililerden bilgi alan Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ve Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı da eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu:

*Orman yangınlarıyla mücadelemizde desteğini, geçmiş olsun dileklerini, taziyelerini ileten, yardıma hazır olduklarını bildiren, yardım gönderen tüm dost ülke ve organizasyonlara milletim adına teşekkür ediyorum. İnşallah bu zorlu süreci en kısa sürede atlatacağız.

*Özellikle ilk andan itibaren desteklerini esirgemeyen Can Azerbaycan’ın Cumhurbaşkanı, değerli dostum İlham Aliyev’e, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’e ülkem adına teşekkür ediyorum.



*Komşumuz İran’ın Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Katar Emiri Şeyh Temim, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski’ye gösterdikleri güçlü dayanışmadan dolayı şükranlarımı sunuyorum.





Cumhurbaşkanımız @RTErdogan, Ankara’da bulunan Kriz Merkezi’nde yangınlar hakkında bilgi aldı. pic.twitter.com/zOviTblYIk — Erdoğan Dijital Medya (@RTEdijital) August 3, 2021

BÖLGELERDE MÜCADELE SÜRÜYOR

Türkiye'nin Ege ve Akdeniz Bölgeleri'ndeki orman yangınlarıyla mücadelesi 7. gününde devam ediyor. Alevleri sönürmek için başta itfaiye ekipleri olmak üzere büyük bir mücadele veriliyor.

Türkiye'nin bu mücadelesine 6 ülkeden toplamda 18 hava aracı ile destek geldi. Bunlardan 16'sı ücretsiz katkı sağlıyor.

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