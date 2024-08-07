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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela Cumhurbaşkanı ile görüştü

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Venezuela#Nicolas Maduro
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela Cumhurbaşkanı ile görüştü
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 07, 2024 20:11

Son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Türkiye ile Venezuela ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Venezuela’daki seçimlerin hayırlara vesile olması temennisini dile getirirken, Türkiye’nin Venezuela’daki diyalog sürecine destek vermeye devam edeceğini, Venezuela halkına huzur, refah ve esenlik dileklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail zulmüne karşı Venezuela’nın Filistin’e yönelik desteğini ise takdirle karşıladığını belirtti.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Venezuela#Nicolas Maduro

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