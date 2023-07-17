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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Veliaht Prens Selman ile görüştü

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Suudi Arabistan#Katar
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Veliaht Prens Selman ile görüştü
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 17, 2023 23:18

Son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarda bulunmak üzere gittiği Suudi Arabistan’da Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile görüştü.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan’daki temaslarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Suudi Arabistan’ın Cidde kentindeki Al-Salam Sarayı’nda resmi törenle karşılandı.

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Veliaht Prens Selman ile görüştü

Erdoğan, resmi törenin ardından heyetler arası görüşmeye başkanlık ettiği Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmede, ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla gözden geçirilmesi, ekonomi ve yatırım alanlarındaki projeler başta olmak üzere çeşitli sektörlerde mevcut işbirliğinin daha da ilerletilebilmesi için yapılacak çalışmaların ele alınması masaya yatırıldı. Görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan onuruna akşam yemeği verilecek.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan ziyareti sonrası ikinci durağı olan Katar’a hareket edecek.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Suudi Arabistan#Katar