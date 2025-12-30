Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail’in Somaliland adımı gayrimeşrudur ve kabul edilemez

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde bir araya geldi.

Görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenleyen iki liderin açıklamalarından satır başları şöyle:

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN:

Köklü, tarihi, beşeri ve kültürel bağlarımız vardır. 2026’da Somali ile diplomatik ilişkilerimizin tesisinde 60’ıncı senesini idrak edeceğiz. Bu sağlam temel üzerinde ilişkilerimizi ilerletmeye ve Somali’nin güvenliğine ve istikrarına destek vermeye devam edeceğiz. Başbakanlık döneminden kuraklık nedeniyle Somali ziyaretimin ardından kapsamlı bir insani yardım başlatmıştık. Tüm dünyanın Somali’den ümidi kestiği bir dönemde Türkiye tarafından uzatılan kardeşlik eli iki ülke arasında kardeşlik duygularının güçlenmesine vesile oldu. Aradan geçen zamanda Somali, önemli bir ilerleme kaydetti.

Somali’nin ayağa kalkmasını istemeyenlerin sabotajlarına rağmen Somali’de güvenlik açısından ciddi bir iyileşme sağlandı. Bu süreçte Somali’nin terörle mücadelesine desteğimizi sürdürüyoruz. Somali ordusuna verdiğimiz eğitimler ve ekipman desteğimizle teröre karşı Somali’nin yanında olduğumuzu gösterdik. Somali’de güvenlik ortamındaki iyileşme siyasi alanda reformlar getirdi. 25 Aralık tarihinde başkent de olmak üzere bölgede uzun sürenin ardından seçimler düzenlendi.

"DÜNYANIN 4. BÜYÜK FİLOSU"

Somali ile enerji alanındaki işbirliğimiz artıyor. Oruç Reis Sismik Araştırma Gemimiz Somali deniz alanlarında 9 ay araştırma yürüttü. 4 bin 465 km karelik bir alanda yürütülen bu çalışmalar ile ülke tarihinde bir ilke imza atıldı. 2026’da sondaj faaliyetlerine başlamayı planlıyoruz. Bunlar Somali halkının refahına katkı sağlayacaktır. Türkiye olarak filomuza 2 derin deniz sondaj gemisi dahil ettik. İsimlerini Çağrı Bey ve Yıldırım olarak belirlediğimiz bu iki geminin biri Somali’de diğeri Karadeniz’de görev yapacak. Bu 2 geminin eklenmesi ile bu alanda dünyanın 4’üncü büyük filosuna sahip olduk.

"İSRAİL'İN KARARI GAYRİMEŞRUDUR"

Somali'nin birliği önceliğimizdir. İsrail'in Somaliland'in bağımsızlığını tanıma kararı gayrimeşrudur ve kabul edilemez. Afrika Boynuzu'nu istikrarsızlığa sürükleme gayretindedir. Elinde 71 bin Filistinlinin kanı olan Netanyahu hükümeti, Gazze, Yemen, Katar, Lübnan, İran, Suriye’ye yönelik saldırılarının ardından şimdi de Afrika Boynuzunu istikrara sürüklemektedir. Mısır ve Suudi Arabistan başta olmak üzere bölge ülkelerinin yanı sıra İslam İşbirliği Teşkilatı, Avrupa Birliği ve Arap ligi de İsrail’in kararını reddeden açıklamalar yaptı. ABD Başkanı Trump’ın ilk beyanatı da gayet anlamlıydı. Kendisinin göreve geldiğinden itibaren ortaya koyduğu bizimde destekliğimiz küresel barış vizyonunu teyit eder nitelikteydi. Bütün bu açıklamaları oldukça kıymetli buluyoruz. Bizim tavrımız ilkeseldir, çözüme hizmet etmeyen her adın sorunu büyütür. Somali Federal Cumhuriyeti ve Somaliland’in geleceğine ilişkin kararlar Somalilerin iradesini yansıtacak şekilde alınmalıdır.

"SOMALİ’DE BİR UZAY LİMANI KURMAYI ÖNGÖRÜYORUZ"

Balıkçılık alanında Somali ile yapılan anlaşma ile işbirliğimiz ileri bir boyut kazanmıştır. Ayrıca Somali Cumhuriyeti ile tarihe nitelikte bir işbirliğini, uzay alanında tarihe geçiriyoruz. Bu anlaşma ile Somali’de bir uzay limanı kurmayı öngörüyoruz. 3 fazdan oluşan projenin ilk fazına Türkiye Uzay Ajansı ile yapımına başladık. Projemizle uzay ve fırlatma alanlarında önemli bir altyapı oluşturmayı amaçlıyoruz.

SOMALİ CUMHURBAŞKANI HASAN ŞEYH MAHMUD:

Somali'nin toprak bütünlüğü ve egemenlikle ilgili tehditlerle karşılaştığı bu dönemde biz Türkiye'nin, Türk milletinin desteğini hissettik. Netanyahu’nun (Somali'nin toprak bütünlüğüne karşı) saldırgan tavrı kabul edilemez

