Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin görüştü

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in telefon görüşmesi yaptığını açıkladı.

Kremlin tarafından da aynı açıklama yapılarak, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak başsağlığı dilediği belirtildi. Liderlerin görüşmede İdlib'de yaşanan süreci ve saldırıya ilişkin bilgileri de paylaştığı öğrenildi.