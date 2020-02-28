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Haber Giriş: 28.02.2020 - 13:15,Son Güncelleme:/

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin görüştü

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Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin görüştü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya lideri Putin telefonla görüştü. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ise görüşmeyle ilgili "Rusya ve Türkiye koordinasyonu sürdürmeye hazır. İki lider İdlib'deki anlaşmaların uygulanmasını görüştü" dedi. Öte yandan Türkiye ve Rusya arasında İdlib konusundaki heyetler arası görüşmelerin Dışişleri Bakanlığında bugün devam edeceği bildirildi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in telefon görüşmesi yaptığını açıkladı.

Kremlin tarafından da aynı açıklama yapılarak, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak başsağlığı dilediği belirtildi. Liderlerin görüşmede İdlib'de yaşanan süreci ve saldırıya ilişkin bilgileri de paylaştığı öğrenildi.

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