Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin arasında kritik müzakere görüşmesi

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Türkiye, Rusya-Ukrayna arasında devam eden savaşı sonlandırmak için kritik bir rol üstlenmiş durumda... Gerek liderler, gerek bakanlar düzeyinde diplomatik temas trafiği son hız devam ediyor.



Kiev ile Moskova temsilcileri video-konferans yoluyla görüşmeleri sürdürürken, bu akşam saatlerinde Ukrayna'nın müzakere heyetinde yer alan David Arahamiya, temasların Türkiye'de devam edeceğini duyurmuştu.

Bu gelişmenin ardından görüşmelerin hangi şehirde yapılacağı merak konusu oldu. Çok geçmeden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında bir telefon görüşmesi yapıldı.

İSTANBUL'DA MUTABIK KALINDI



Görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşındaki son durum ve müzakere süreçleri ele alındı. Gelişmeyi uluslararası ajanslar 'acil' koduyla duyururken, görüşmede liderler iki ülke heyetlerinin İstanbul'da bir araya gelmesi konusunda mutabık kaldı.

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Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Rusya ile Ukrayna arasında ateşkesin ve barışın bir an önce tesis edilmesinin ve bölgedeki insani durumun iyileştirilmesinin gerekliliğini vurgulayarak, bu süreçte Türkiye'nin her türlü katkıyı vermeye devam edeceğini belirtti.

