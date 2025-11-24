Son dakika... Güney Kore ile 'Nükleer' anlaşma... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savunma sanayiinde önemli projelere imza attık

Haberin Devamı

Kendisi hayatın zorlukları ile daha çocuk yaşta karşılaşmış, doğru bulduğu yolda ilerlemiş ve Kore halkının teveccühünü kazanmıştır. Uzun yıllardan sonra Güney Kore'den Cumhurbaşkanı düzeyinde ziyarete gerçekleşmesinden memnuniyet duyuyoruz. Bizim gibi Korelilerin de Türkiye'yi kardeş ülke olarak nitelendirmeleri bizlere mutluluk veriyor. Kore savaşında omuz omuza savaştık ve kan kardeşi olduk. 23 bine yakın Mehmetçiğimizi gönderdik. Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz, hayatta olan Kore gazilerimizi minnetler selamlıyoruz. Bildiğiniz üzere Güney Kore ile diplomatik ilişkilerimizi 1957 yılında başlattık. 2012 yılında ise ülkelerimiz aralarında stratejik ortaklık tesis ettik. 2027'de diplomatik ilişkilerimizin tesisinin 70. yılını kutlayacağız. Birlikte düzenleyeceğimiz etkinliklerle taçlandıracağız.



"KORELİ ŞİRKETLERE HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERECEĞİZ"



Bugün kapsamlı görüşmeler yaptık. Ticaretten turizme, altyapıdan ulaştırmaya pek çok alanda işbirliği imkanlarını ele aldık. Yapay zeka, yarı iletkenler ve batarya teknolojileri inovasyon ve yenilebilir enerji alanlarında ciddi bir potansiyel bulunuyor. Rüzgar enerjisi alanında işbirliğini öngören önemli bir belge imzalandı. Koreli dostlarımız kan plazması alanında ortak bir projeyi hayata geçirmek için anlaşma sağlandı. 15 milyar dolarlık ticaret hacmine yaklaştık. 10 milyar sınırını ortak gayretlerle çoktan aştık. Daha dengeli ticari ilişkiler için serbest ticaret anlaşmamızın gözden geçirilmesi ihtiyacına dikkat çektim. Hyundai'nin Kocaeli'nde elektrikli araç üretecek olması bizleri ziyadesiyle memnun etmiştir. Togg'dan sonra ülkemizde tamamen yerli elektrikli olacak yeni bir üretim süreci başlayacaktır. Yatırım yapacak Koreli şirketlere her türlü desteği vereceğiz. Stratejik ortağımız Güney Kore ile bugüne kadar savunma sanayinde de önemli projelere imza attık. Altay Tankı projemiz bunun en başarılı örneklerinden biri. Milli tanklarımızın ordumuza teslimi biliyorsunuz geçtiğimiz ay başladı. Bu alandaki müşterek projeleri daha da çeşitlendirmeyi hedefliyoruz. Yaptığımız ikili görüşmede savunma sanayine yönelik bundan sonraki süreçte birçok adımları Güney Kore ile atabileceğimizi konuştuk. Bunun yanında nükleer güç santrali kurulması konusunda da ilgili kurumlarımız arasında görüşmeler sürüyor. Az önce Kore Elektrik Şirketi ile Türkiye Nükleer Enerji Anonim Şirketi arasında imzalanan mutabakat zaptını önemli bir adım olarak görüyorum.

"BARIŞ İÇİN TÜM DİPLOMATİK GİRİŞİMLERE DESTEK VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Güney Kore'nin Suriye ile diplomatik ilişki tesis etmesinden memnuiyet duyduk. Farklı coğrafyalarda da birlikte çalışabileceğimizi düşünüyoruz. Gazze'de Türkiye ve Güney Kore olarak ateşkesin devam etmesini ve iki devletli çözümü savunuyoruz. Bağımsız Filistin devletinin kurulması adil bir barışın temel koşuludur. Bu çerçevede Türkiye olarak bu yönde adım atmamış tüm dost ülkelerden Filistin devletini tanımasını bekliyoruz. Ukrayna bağlamında çatışmaların durması ve tarafların diplomatik çözüme yönelik adımlar atmasına dair tutumumuz hiç değişmedi. Zelenski ve Putin ile son bir haftada görüşmelerim oldu. Türkiye olarak kalıcı barış için yürütülecek tüm diplomatik girişimlere destek vermeye devam edeceğiz.