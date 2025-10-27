×
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Starmer anlaşmayı imzaladı... Türkiye savaş uçağı Eurofighter alacak

Ekim 27, 2025 19:18

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer imza töreni sonrası ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mutabakatı iki yakın müttefik olarak aramızdaki stratejik ilişkilerin yeni bir nişanesi olarak görüyoruz. Süreç boyunca Eurofighter Konsorsiyumu nezdinde yürüttüğü çalışmalardan ötürü Sayın Starmer ve ekibine teşekkür ediyorum" dedi.

Birleşik Krallık Başbakanı değerli dostum Sayın Keir Starmer’i ülkemizde ağırlamaktan memnuniyet duyuyorum. Kendilerine ve heyetine sizlerin huzurunda bir kez daha hoş geldiniz diyorum. Stratejik ortak ve müttefik ülkeler olarak uluslararası gündemi meşgul eden birçok konuda kendisi ile yakın diyaloğumuz var. Bugünkü görüşmemizin odağını savunma ve ticari ilişkilerimiz teşkil etti. Birleşik Krallık ülkemizin en büyük ticaret ve yatırım ortakları arasında. Ticaret hacmimizi 40 milyar dolara çıkarma hedefindeyiz. 

Birleşik Krallık vatandaşlarının ülkemizi 2’inci evi olarak görmesinden memnuniyet duyuyoruz. Bunun için ikili ilişki çerçevesi imzalanmasına yönelik müzakerelere başladık. Eurofighter savaş uçaklarının tedarikine yönelik imzalar heyetler arasında yapıldı. Az önce sayın Keir Starmer  ile huzurlarınızda imza attık. Bu mutabakatı iki yakın müttefik olarak aramızdaki stratejik ilişkilerin bir nişanesi olarak görüyorum.   Birleşik Krallıkla savunma sanayinde müşterek projelerde kapı aralayacağını düşünüyorum. Değerli dostumla Gazze üzerine değerlendirmelerde bulunduk. Filistin’i tanımalarından dolayı sizlerin huzurunda bir kez daha tebrik ediyorum. Yaklaşan kış nedeniyle Gazze’ye yardımların ulaştırılması son derece önemli. Bu konuda Birleşik Krallık ile birlikte adımlar atacağımıza inanıyorum. Ateşkesin korunması için hepimize sorumluluklar düşüyor. İsrail hükümetinin dizginlenmesi gerekiyor. 

