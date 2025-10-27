Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Starmer anlaşmayı imzaladı... Türkiye savaş uçağı Eurofighter alacak

Haberin Devamı

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:



Birleşik Krallık Başbakanı değerli dostum Sayın Keir Starmer’i ülkemizde ağırlamaktan memnuniyet duyuyorum. Kendilerine ve heyetine sizlerin huzurunda bir kez daha hoş geldiniz diyorum. Stratejik ortak ve müttefik ülkeler olarak uluslararası gündemi meşgul eden birçok konuda kendisi ile yakın diyaloğumuz var. Bugünkü görüşmemizin odağını savunma ve ticari ilişkilerimiz teşkil etti. Birleşik Krallık ülkemizin en büyük ticaret ve yatırım ortakları arasında. Ticaret hacmimizi 40 milyar dolara çıkarma hedefindeyiz.

Birleşik Krallık vatandaşlarının ülkemizi 2’inci evi olarak görmesinden memnuniyet duyuyoruz. Bunun için ikili ilişki çerçevesi imzalanmasına yönelik müzakerelere başladık. Eurofighter savaş uçaklarının tedarikine yönelik imzalar heyetler arasında yapıldı. Az önce sayın Keir Starmer ile huzurlarınızda imza attık. Bu mutabakatı iki yakın müttefik olarak aramızdaki stratejik ilişkilerin bir nişanesi olarak görüyorum. Birleşik Krallıkla savunma sanayinde müşterek projelerde kapı aralayacağını düşünüyorum. Değerli dostumla Gazze üzerine değerlendirmelerde bulunduk. Filistin’i tanımalarından dolayı sizlerin huzurunda bir kez daha tebrik ediyorum. Yaklaşan kış nedeniyle Gazze’ye yardımların ulaştırılması son derece önemli. Bu konuda Birleşik Krallık ile birlikte adımlar atacağımıza inanıyorum. Ateşkesin korunması için hepimize sorumluluklar düşüyor. İsrail hükümetinin dizginlenmesi gerekiyor.