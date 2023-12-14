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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden ile görüştü

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Biden#Gazze
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden ile görüştü
Oluşturulma Tarihi: Aralık 14, 2023 21:07

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Gazze, ikili ilişkiler ve İsveç ele alındı.

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İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada görüşmede, İsrail’in Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarına yönelik saldırıları, Türkiye-ABD ikili ilişkileri, İsveç’in NATO’ya üyelik süreci ile küresel ve bölgesel meseleler ele alındı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Gazze’de yaşanan insanlık dramına bir an önce dur denilmesi gerektiğini, ABD’nin İsrail’e yönelik kayıtsız şartsız desteğini çekmesinin ateşkesi hızlı bir şekilde sağlayabileceğini, hem dünya hem ABD kamuoyunun bu talebi son günlerde daha yüksek sesle dile getirdiğini ve bir an önce bölgede kalıcı ateşkesin sağlanmasının ABD’nin tarihi sorumluluğu olduğunu söyledi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in saldırılarının derinleşmesi ve uzamasının bölgesel ve küresel olumsuz sonuçları olabileceğini, Türkiye’nin önerdiği garantörlük mekanizmasının kurulması, verilen sözlerin tutulması ve 1967 sınırları temelinde bağımsız, egemen, toprak bütünlüğüne sahip, başkenti Kudüs olan Filistin Devleti’nin kurulmasının en makul ve kalıcı çözüm olduğunu ifade etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Biden görüşmesinde F-16 konusu da ele alındı.

ABD'DEN GÖRÜŞMEYE İLİŞKİN AÇIKLAMA

CNN Türk Washington Temsilcisi Yunus Paksoy, Kirby'in görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamayı aktardı. Paksoy'un aktardığına göre Kirby şunları söyledi:

"Sayın Başkan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kendisine ayırdığı süreyi takdir ettiğini düşünüyorum. Ortadoğu'daki İsrail ile Hamas arasındaki meseleden kesinlikle bahsettiler. İsveç'in NATO üyeliğinden bahsettiler.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Biden#Gazze

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