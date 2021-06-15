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Haber Giriş: 15.06.2021 - 16:09 | Son Güncelleme:

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev'den Şuşa'da önemli açıklamalar

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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev'den Şuşa'da önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 yıl sonra Azerbaycan ordusu tarafından Ermenistan işgalinden kurtarılan Dağlık Karabağ'ın Şuşa şehrine geldi. Erdoğan, burada Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından resmi törenle karşılandı. İki lider, baş başa görüşmesinin ardından iki ülke arasında "Şuşa Beyannamesi"ni imzaladı.

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  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şuşada
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şuşada
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şuşada
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şuşada
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev, baş başa görüşmenin ardından iki ülke arasındaki anlaşmaları imzaladı. İmza töreninin ardından iki lider basın toplantısı düzenliyor. 

Aliyev, ''Azerbaycan halkı adına aziz kardeşimi Azerbaycan'da selamlamak istiyorum'' dedi. Aliyev, konuşmasında ''İmzalanan Şuşa beyannamesi yeni iş birliklerimizin teminatıdır.  Bundan sonra da birbirimizin yanında olacağız. Şuşa Beyannamesi savunma sanayisi ve nakliyede karşılıklı yardımı içeriyor. Tüm Azerbaycan halkı ve dünyanın gözü buradadır. Azerbaycan'da bu sabırsızlıkla bekleniyordu'' ifadelerini kullandı. 

 

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyevden Şuşada önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, iki ülke arasında "Şuşa Beyannamesi"ni imzaladı.

Aliyev, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:
Şuşa'da dalgalanan Azerbaycan ve Türkiye bayrakları bizim beraberliğimizi gösteriyor. 

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