Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Utanç duyuyoruz' diyerek açıkladı: En küçük bir tepki göstermiyorlar

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na Dolmabahçe Ofisi'nden canlı bağlantıyla katıldı.

Salgın günlerini geride bıraktıktan sonra tekrar yüz yüze bir araya gelerek hasret gidereceklerini aktaran Erdoğan, salgın tedbirleri kapsamında il kongrelerine bir kez daha ara vermek mecburiyetinde kaldıklarını söyledi.

Erdoğan, şu ana kadar 19 il kongresini gerçekleştirdiklerini hatırlatarak, geriye 62 il kongresinin kaldığını, şartların el verdiği ilk fırsatta hızlı bir takvimle il kongrelerini tamamlamayı hedeflediklerini bildirdi.

Böylece büyük kongre takvimlerini önceden belirledikleri şekilde yürütme imkanına kavuşacaklarını anlatan Erdoğan, ilk teşkilatlarıyla ilgili yürüttükleri değerlendirmeleri kesintisiz sürdürdüklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, devam edecek isimleri veya yeni görev verilecekleri titiz bir çalışmayla tespit ettiklerini belirterek, "Partimizi 2023 seçimlerine hazırlayacak yeni bir teşkilat yapısı inşa etmenin gayreti içindeyiz. Hem 20 yıllık geçmişimize sahip çıkacak hem geleceğe yönelik hedeflerimizi kucaklayacak bu teşkilat yapısı sadece AK Parti'nin değil, aynı zamanda Türkiye'nin de umutlarının taşıyıcısı olacaktır." diye konuştu.

Milletin partisi olan AK Parti'nin, milletin gönlündeki yerini daha yükseğe çıkarmak için hep birlikte gerekirse fedakarlık yaparak çok çalışacaklarını ifade eden Erdoğan, bunun için il başkanlarına, il teşkilatlarının her kademesindeki mensuplarına, milletvekillerine, belediye başkanlarına çok büyük görevler düştüğünü söyledi.

"TARİH 2020'Yİ HER BAKIMDAN İLGİNÇ VE ZOR BİR YIL OLARAK KAYITLARINA GEÇİRECEKTİR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaklaşık üç hafta sonra yeni bir yıla girileceğini hatırlatarak, "Tarih 2020'yi her bakımdan ilginç ve zor bir yıl olarak kayıtlarına geçirecektir. Dünyada, bölgemizde ve ülkemizde benzeri görülmemiş hadiseleri hep birlikte yaşadık, yaşamaya devam ediyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin 2020'yi nasıl kapattığının, 2021'i nasıl karşıladığının sadece rakamlara bakılarak anlaşılamayacağını ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bu ülkenin ve milletin, bölgesinde ve dünyada nerede durduğunu ve nereye gittiğini görmek için önümüzdeki fotoğrafa ferasetli ve vizyoner bir yaklaşımla bakmak gerekiyor. Bunun için tarih bilmeye ihtiyaç vardır. Bunun için medeniyet şuuruna ihtiyaç vardır. Bunun için bayrağı ve ezanıyla sembolleşen vatanımıza aşkla bağlı olmaya ihtiyaç vardır. Bunun için 83 milyonun tamamını kökeniyle, inancıyla, kültürüyle, değerleriyle kalpten sevmeye ihtiyaç vardır."

"ÜLKEMİZİN SAVUNMA SANAYİSİNE YAPILAN HİÇBİR SALDIRI MASUM DEĞİLDİR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunun için bedenin ve ruhun her zerresinde ülkeye olan sadakati, muhabbeti, adanmışlığı hissetmeye ihtiyaç olduğunu vurgulayarak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bunun için ister siyasetçi ister çoban olsun, ister iş adamı ister çiftçi olsun her neyle uğraşırsa uğraşsın, işini en iyi ve en onurlu şekilde yapan bir toplumsal ahlaka ihtiyaç vardır. Şayet bir insan tüm bu değerlerden nasiplenmemişse işte o zaman yönünü şaşıran bir ok gibi dönüp kendi ülkesini, kendi halkını vurmaya başlıyor. Bu nasipsizlerin en başında da CHP yönetimi geliyor. Başındaki zatın ve CHP yönetiminin bir süredir tüm mesailerini harcadıkları, canhıraş bir şekilde saldırdıkları konulara bir bakın. Diğer her şeyi bir kenara bırakıyorum, sadece ülkemizin güvenliğinin bel kemiğini oluşturan savunma sanayisindeki tavırlarına dikkat edin.

Ne yapıyorlar? Silahlı ve silahsız insansız hava araçlarımıza saldırıyorlar. Tank projemize saldırıyorlar. Helikopter projemize saldırıyorlar. Radar, füze, uydu, optik projelerimize saldırıyorlar. Motor projemize saldırıyorlar. Gemi projemize saldırıyorlar. Akdeniz'deki ve Karadeniz'deki hidrokarbon arama faaliyetlerimize saldırıyorlar. Yerli ve milli tüm savunma sanayi projelerimize saldırıyorlar. Bölgemizde ve dünyada sergilediğimiz güçlü siyasi duruşa saldırıyorlar. Milletimizden şu gerçeği asla aklından çıkarmamasını istiyorum. Ülkemizin savunma sanayisine yapılan hiçbir saldırı masum değildir. Savunma sanayi projelerimizi hedef alan her saldırının gerisinde sinsi ve alçakça bir niyet vardır. Daha açık konuşmam gerekirse bu saldırıların her biri terör örgütleri ve ülkemize husumeti adeta saplantı haline getiren kimi devletler hesabına yürütülen bir beşinci kol faaliyetidir."

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"ÜLKEMİZİN EKONOMİSİNİ BALTALAMAYI HEDEFLİYORLAR"

Milletimiz CHP zihniyetinin ülkemizi bir yarım asır geriye götürmesine izin vermeyecektir.

CHP'nin başındaki zatın azgınca saldırıya geçtiği bir diğer konu da ülkemize gelen uluslararası yatırımlardır.

'Tank Paleti fabrikasını Katarlılara peşkeş çektiler' iddiasını defalarca gündeme getirdiler.

Yatırımcı Amerikalı, İngiliz, Fransız olunca ses çıkarmayıp Katarlı olunca alçakça saldırmaları, ruhlarına sinmiş faşizmin işaretidir.

Bu kadar rahat ve ısrarlı şekilde yalan söyleyen biri siyaset biliminin konusu olmaktan çıkmış, başka bir bilim dalının alanına girmiştir.

Tek parti devrinde camileri kapatan, Aşık Veysel gibi bir insanı Ulus meydanına sokmayan bunlar değil miydi?

Önlerine geleni tecavüzcü diye suçlayan kendi partilerindeki rezilliklerini üzerini örtmeye çalışan bunlar değil mi? Bunlarda zerre kadar ar, haysiyet olsa bunca kamburla insan içine çıkmadan imtina ederler.

Ülkemize yönelen uluslararası yatırımcılarını niyetlerinden vazgeçirmek suretiyle ülkemizin ekonomisini baltalamayı hedefliyorlar.

"KAPIMIZ TÜM YATIRIMCILARA SONUNA KADAR AÇIKTIR"

Yurtdışındaki tüm medya kuruluşlarına ülkemizi karalayan demeçler veriyorlar.

Milletimize bunların yaptıkları her alçaklığı anlatmalıyız. 2023 seçimlerinde milletimizin bu gerçekleri bilerek kararını vermesini temin etmeliyiz.

Gerek ABD gerekse AB ile her iki tarafında asla görmezden gelemeyeceği çok köklü siyasi ve ekonomik ilişkilerimiz var.

Dayatılan yaptırım gündemleri tüm taraflar için sadece zarar yazan hiç kimseye faydası ve kârı olmayan yaklaşımlardır.

Gerek Amerika Birleşik Devletleri gerekse Avrupa Birliği ile her iki tarafın da asla görmezden gelemeyeceği, kaybetmeyi kesinlikle istemeyeceği çok köklü siyasi ve ekonomik ilişkilerimiz var. Türkiye olarak bu ilişkilerin ruhuna halel getirecek hiçbir adım atmadık, atmayız.

Bu konulardaki somut adımların ışığında potansiyellerimizin gücü dikkate alınarak atılacağına inanıyorum. Kapımız tüm yatırımcılara sonuna kadar açıktır.

"DERİNE İNİLDİKÇE KİM BİLİR DAHA NELER ÇIKACAK"

Hiç girmek istemediğim ama CHP yönetiminin tavrı sebebiyle milletime sorumluluğum nedeniyle bir hususa değinmek istiyorum. Konu CHP'deki tecavüz, taciz, hırsızlık furyasıdır.

Bu iddiaların araştırılıp hakikatlerin ortaya çıkması konusunda en küçük bir adım atmıyorlar.

Sözde kadın hakları savunucusu sivil toplum örgütlerinin büründüğü derin sessizlik de manidardır.

Kılıçdaroğlu da parti teşkilatlarında ve belediyelerinde ayyuka çıkan vakalar konusunda tek kelime etmiyor.

Üstelik şu ana kadar ortaya çıkan hadiselerin, CHP teşkilat ve belediyelerindeki rezilliklerin sadece buz dağının görünen kısmı maiyetinde örnekler olduğu anlaşılıyor. Derine inildikçe kim bilir daha neler çıkacak.

"CHP'Lİ İSİMLERLE İLGİLİ ADETA ÇIT ÇIKARMIYORLAR"

Her gün yeni bir itirafla, her gün yeni bir ifşaatla, her gün yeni bir ithamla karşılaşıyoruz

Seçimlerin üzerinden 2 yıla yakın vakit geçtikten sonra uyduruk dosyalarla eski yönetimleri suçlama kampanyası başlattılar.

Buna karşılık rüşvet suçundan tutuklanan, kamuoyunun diline düşen CHP'li isimlerle ilgili adeta çıt çıkarmıyorlar. En küçük bir tepki göstermiyorlar.

Türkiye'nin ikinci büyük partisinin böyle yüz kızartıcı iddiaların yuvası haline dönüşmüş olmasından biz utanç duyuyoruz.

Tüm iddiaların muhataplarına sesleniyorum. Bu kurnazlık sizi kurtarmaya yetmez. Her tecavüzün, tacizin, hırsızlığın hesabını vereceksiniz. Yürüttüğünüz her gizli saklı ihanet pazarlığının hesabını vereceksiniz.

Genel Merkezi'nden belediyelerine kadar CHP'de taciz, tecavüz kepazeliğine bulaşmış kim varsa hepsinin de ipini pazara çıkaracaksınız.

Siyaseten farklı düşünsek de CHP'ye oy verenler içinde namuslu insanlar bulunduğunu biliyoruz.

Onların da onurunu korumak için bu iddiaların sonuna kadar takipçisi olacağız.

"KABİNE TOPLANTISINDA MİLLETİMİZLE PAYLAŞACAĞIZ"

Dün Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de kardeşlerimizin zafer sevincine ortak olduk. Bu konudaki kapsamlı değerlendirmelerimizi önümüzdeki hafta yapacağımız Kabine Toplantısında milletimizle paylaşacağız."