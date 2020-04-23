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Haber Giriş: 23.04.2020 - 20:46,Son Güncelleme:

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan ulusa sesleniyor

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Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan ulusa sesleniyor
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstiklal Marşı etkinliği öncesi ulusa seslendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının ardından çocuklarla beraber İstiklal Marşı'nı okudu

Son dakika haberi... İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Tüm çocukların Çocuk Bayramı'nı tebrik ediyorum. Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle minnetle yad ediyorum. Bundan tam bir asır önce Ankara'da açılan Büyük Millet Meclisimiz, vatanımızın işgal edildiği bir dönemde milletimizin ve devletimizin hürriyet mücadelesinin merkezi olmuştur. Merhum Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşımızı kalemiyle değil yüreğinin her zerresinden kopup gelen vecd ile yazmıştır.

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