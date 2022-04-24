Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile görüştü... Sırada Putin var

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmeler ve müzakere sürecine dair konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede tablonun her geçen gün daha da üzücü bir hal aldığı Mariupol’de yaralı ve sivillerin tahliyesinin mutlaka sağlanması gerektiğini belirtti.

GARANTÖRLÜK VURGUSU

Müzakere sürecinde ellerinden gelen tüm yardımı sağlamaya, arabuluculuk dahil gereken desteği sunmaya hazır olduklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, garantörlük konusuna da ilkesel olarak olumlu baktıklarını dile getirdi.

PUTİN'LE DE KONUŞMASI BEKLENİYOR

Erdoğan'ın ilerleyen saatlerde de Rusya lideri Putin ile bir görüşme gerçekleştireceği öğrenildi.