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Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkmenistan'da! Ortak anlaşmalar imzalandı

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Türkmenistan#Anlaşma
Son dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkmenistanda Ortak anlaşmalar imzalandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhammedov ile birlikte iki ülke arasındaki anlaşmaların imza törenine katıldı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hem resmi ziyarette bulunmak hem de Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 15'inci Liderler Zirvesi’ne katılmak üzere geldiği Türkmenistan'da temaslarına başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, başkent Aşkabat'ta bulunan Oğuzhan Köşkünde Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov tarafından karşılandı.

Karşılamanın ardından iki lider, baş başa görüşme gerçekleştirdi.

ORTAK ANLAŞMALAR İMZALANDI

Baş başa ve heyetler arası yapılan görüşmelerin ardından ikili anlaşmalar imzalandı.

Son dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkmenistanda Ortak anlaşmalar imzalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhammedov ile anlaşmaların imza töreninin ardından ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Son dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkmenistanda Ortak anlaşmalar imzalandı

EKONOMİK İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI 15'İNCİ LİDERLER ZİRVESİ YARIN

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi ziyaretlerinin ardından Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov’un başkanlığında “Birlikte Geleceğe” temasıyla yarın düzenlenecek Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 15'inci Liderler Zirvesi’ne iştirak edecek. Zirve çerçevesinde Türkiye’nin kurucu üyesi olduğu Ekonomik İşbirliği Teşkilatı’nın etkinliğinin artırılması, üye ülkeler arasında ticaret ve ulaştırma ağlarının yaygınlaştırılması, Covid-19 salgınıyla mücadele ve salgın sonrası döneme hazırlık bağlamında teşkilat bünyesindeki eşgüdüm ve iş birliğinin geliştirilmesi, ayrıca ileriye dönük ekonomik iş birliğinin güçlendirilmesi konularında görüş alışverişinde bulunulması planlanıyor.

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Erdoğan’ın Teşkilat Dönem Başkanlığı’nı Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov’a devredeceği zirve marjında katılımcı bazı üye ülke liderleriyle ikili görüşmeler gerçekleştirmesi de bekleniyor.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Türkmenistan#Anlaşma

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