Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkmenistan'da

Oluşturulma Tarihi: Aralık 12, 2025 07:22

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Uluslararası Barış ve Güven Forumu"na katılmak üzere Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta geldi. Erdoğan bu sabah Aşkabat'ta "Tarafsızlık Anıtına Çelenk Koyma Töreni"ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Barış ve Güven Forumu'na katılmak üzere geldiği Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta, aralarında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın da olduğu davetli devlet başkanları ve hükümet başkanlarıyla Tarafsızlık Anıtı'na çelenk koyma törenine iştirak etti.

Törende, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ve Türkmenistan Cumhurbaşkanı Serdar Berdimuhamedov yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve davetliler, aile fotoğrafı çekimine ve Uluslararası Barış ve Güven Forumu'nun açılış törenine katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Barış ve Güven: Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin Hedeflerin Birliği" konulu genel oturumda katılımcılara hitap edecek.

PUTİN İLE GÖRÜŞECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün  Rusya Lideri Vladimir Putin ile görüşmesi bekleniyor.

Liderler görüşmesinde ABD’nin girişimleriyle ilerleyen Ukrayna müzakerelerinde Türkiye’nin görüşme masasına ev sahipliği yapması konusunun da gündeme gelmesi bekleniyor.

