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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın barış diplomasisi devam ediyor... Trump’la 2 günde 2. görüşme: Bölgeyi ateşe atabilecek felaket engellenmeli

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Trump#İran
Cumhurbaşkanı Erdoğanın barış diplomasisi devam ediyor... Trump’la 2 günde 2. görüşme: Bölgeyi ateşe atabilecek felaket engellenmeli
Oluşturulma Tarihi: Haziran 15, 2025 19:05

Son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İran-İsrail savaşına ilişkin barış diplomasisi devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ABD Başkanı Donald Trump ile bugün yeniden görüştü. Erdoğan ayrıca, Umman Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur El Said, Kuveyt Devlet Emiri El Sabah ve Irak Başbakanı Muhammed Şiya Es Sudani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede İsrail ile İran arasındaki çatışma başta olmak üzere ikili ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, İsrail ile İran arasında çatışmaların sona erdirilmesi ve bölgede barışın tesisine yönelik ABD Başkanı Trump’ın yaptığı son açıklamaları memnuniyetle karşıladığını, tüm bölgeyi ateşe atabilecek bir felaketin engellenmesi için bir an önce harekete geçilmesi gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanımız, nükleer anlaşmazlığın çözümü için yegâne yolun diplomasiden geçtiğini, bu yolda Türkiye’nin kolaylaştırıcılık dahil her türlü gayreti sergilemeye hazır olduğunu belirtti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan şiddet sarmalının iki taraf için de geri dönülemez ekonomik ve sivil zararlara sebep olduğunu, bu tehlikeli gidişata engel olunması gerektiğini ifade etti.

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UMMAN SULTANI İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Umman Sultanı ile yapılan görüşmede, İsrail ile İran arasındaki çatışma, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Erdoğan, görüşmede, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan çatışmaların bölge güvenliği için büyük risk oluşturduğunu, bölgenin yeni bir savaşa asla tahammülünün olmadığını ifade etti.

Netanyahu yönetiminin küresel istikrar ve güvenlik sorunu haline geldiğini vurgulayan Erdoğan, saldırıların nükleer müzakerelerin altıncı turu arifesinde gerçekleşmesinin düşündürücü olduğunu, Türkiye'nin nükleer anlaşmazlığın çözümünde tek yol olarak müzakereyi gördüğünü belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, son gelişmelerin Gazze'de İsrail tarafından uygulanan soykırımı gölgede bırakmasına izin verilmemesi gerektiğini de aktardı.

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN, KUVEYT DEVLET EMİRİ İLE ÖNEMLİ GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Emiri Şeyh Mişal El Ahmed El Cabir El Sabah ile telefonda görüştü.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, İsrail ile İran arasındaki çatışma, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Erdoğan, görüşmede, İsrail'in İran'a yönelik başlattığı saldırılarla yeni bir savaşa tahammülü olmayan bölgedeki güvenliği riske attığını, Netanyahu hükümetinin küresel boyutta istikrar ve güvenlik sorunu oluşturduğunu ifade etti.

İsrail saldırılarının, İran ile ABD arasındaki nükleer müzakere sürecini de baltaladığına işaret eden Erdoğan, anlaşmazlığın çözümü için tek çıkar yolun bu müzakereler olduğunu vurguladı.

Türkiye ve Kuveyt'in, İsrail'in Gazze'deki soykırımına ve bölgedeki saldırganlığına karşı güçlü tepkiler verdiğini kaydeden Erdoğan, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarla Gazze'de gerçekleştirdiği soykırımı gölgelemeye gayret gösterdiğinin ve buna izin verilemeyeceğinin altını çizdi.

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ERDOĞAN, IRAK BAŞBAKANI İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede İsrail ile İran arasındaki çatışma, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, İsrail'in yol açtığı şiddet sarmalının bölgeyi tehdit ettiğini, Irak'ın bu çatışmanın dışında kalmasının ve mevcut ortamda terör örgütleri ile radikal unsurlara karşı daha dikkatli olunmasının önemini ifade etti.

Erdoğan, İran ile ABD arasındaki nükleer anlaşmazlığın tek çözüm yolunun müzakere olduğunu, zor şartlarda itidalli davranılması ve şiddet sarmalının önüne mutlaka geçilmesi gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının Gazze'deki soykırımı gölgelemesine asla müsaade edilemeyeceğini de dile getirdi.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Trump#İran

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