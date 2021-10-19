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Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Togo, Liberya ve Burkina Faso'ya aşı bağışında bulunacağız

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Togo#Basın Toplantısı
Son dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan: Togo, Liberya ve Burkina Fasoya aşı bağışında bulunacağız

Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan, Togo Cumhurbaşkanı Gnassingbe ile heyetler arası toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Togo, Liberya ve Burkina Faso'ya önümüzdeki dönemde aşı bağışında bulunacağız. Aşıları sizlere ulaştıracağız" dedi. Ayrıca FETÖ'ye karşı mücadeleye vurgu yapan Erdoğan, ""FETÖ belasından dost ülkelerin de temizlenmesini istiyoruz, inşallah bunu başaracağız." ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika ziyaretlerini sürdürmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togo Cumhurbaşkanı Gnassingbe ile basın toplantısı gerçekleştirdi.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları: 

Ekonomik, ticari ve askeri alanlarda işbirliğimiz ilerletmek amacındayız.

Türkiye, Togo'nun ihtilafların çözümü konusunda ilerlettiği çalışmaları ilgiyle izlemektedir.

Yıl sonuna kadar inşallah Togo da Ankara büyükelçiliğini açacaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togoda

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Togo'daki FETÖ okulunun kapatılmasında ülkemize destek olmuştur.

FETÖ ile mücadelesindeki kararlı duruşundan dolayı teşekkür ediyorum.

Ekonomik ilişkilerimiz giderek gelişiyor.

"AŞI BAĞIŞI YAPACAĞIZ"

Koronavirüsle mücadele kapsamında da mücadelemizi sürdüreceğiz.

Togo, Liberya ve Burkina Faso'ya önümüzdeki dönemde aşı bağışında bulunacağız. Aşıları sizlere ulaştıracağız.

FETÖ'YE KARŞI MÜCADELE

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Değerli dostum FETÖ konusunda hassas. Burkina Faso görüşmesinde de FETÖ konusu gündeme gelecek. FETÖ belasından bu dost, kardeş ülkelerin de temizlenmesini istiyoruz. Onların da bu konuda aynı hassasiyet içinde olduğunu biliyorum. İnşallah bunu başaracağız.

Siyasi, askeri, ekonomik, güvenlik, bütün bu alanlara yönelik bölgede... Çünkü Togo çok stratejik bir noktada yeri olan bir ülke. Burada bu tür adımları atabiliriz. Özellikle de savunma sanayiinde beraber atabileceğimiz adımlar var. Tarımda beraber atabileceğimiz adımlar var. Özellikle bizim terörün bu bölgeye sızmaması için de askeri güvenlik işbirliği adımlarını da atabiliriz.

Biz her zaman bu konuda Togo'nun yanında yer almaya devam edeceğiz.

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