Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarihi bir projeyi hayata geçiriyoruz. Trabzonspor zaman tüneli kuruyoruz

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından satırbaşları:

Bu muhteşem buluşma için Trabzon İl Teşkilatı'na, milletvekillerine, gençlik ve kadın kollarımıza teşekkür ediyorum. İşte bu gençlik hiçbir partide olmayan bir gençlik. Hazırlıklarımızı kimseye prim vermeden TEKNOFEST gençliği olarak yola devam edeceğiz. Türkiye'ye daha fazla yatırım kazandırarak, ülkemizi daha güçlendirerek geçmiştekilerin emanetlerine hakkıyla sahip çıkıyoruz.

SEL FELAKETİNİN YARALARINI KISA SÜREDE SARDIK

Dün Giresun'daydık. İnşasını tamamladığımız afet konutlarını, iş yerlerini Giresunlu kardeşlerimizin istifadesine sunduk. Vatandaşlarımıza söz verdiğimiz gibi sel felaketinin yaralarını en kısa sürede sarmayı başardık.

TRABZON'DAKİ TOPLU AÇILIŞLAR

Açılışını yaptığımız toplam yatırım bedeli 2 milyar 309 milyon lirayı bulan eserlerin şehrimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Tüm Bakanlıklarımızı, bakan arkadaşlarımızı, belediyelerimizi, bu yatırımlarda emeği geçen herkesi gönülden tebrik ediyorum.

SALGIN SÜRECİNİ EN AZ HASARLA ATLATAN ÜLKELERDEN BİRİYİZ

20 yıldır kararlılıkla yürüyoruz. Türkiye'yi tarihinin en büyük yatırım hamleleri ile tanıştırmayı sürdürüyoruz. Salgın sürecini en az hasarla atlatan ülkelerden biriyiz. 2020'de yüzde 1.8 oranında büyüme kaydettik. 2.7 milyon insanımıza yeni iş kapısı oluşturduk. Her alanda insanları enflasyona ezdirmeme sözümüzü yerine geitrdik. Döviz kurundaki balonu söndürürken muhalefetin istismar araçlarından biri daha ellerinden aldık. 2021 yılı büyüme rakamlrı ile ihracattaki büyüme rakamlarımızı bir üst aşamaya taşıyacağız. Elbette ülkemiz için çalışırken Trabzon'u da ihmal etmiyor, Trabzon'a sırtımızı dönmüyoruz. Trabzon'un da kalkınması için elimizden geleni yapıyoruz.

ELLERİNE TUTUŞTURULAN HER KAĞIT PARÇASINI BELGE ZANNEDİP DEVLETİN KURUMLARINI KÖTÜLEMEKTEN BAŞKA YOL BİLMİYORLAR

Muhalefetin ülkeye dair ne hayalleri ne de çözüm bulmak için niyetleri var. Sadece istismar etmenin, çamur atmanın, milletimizin aklıyla alay etmenin peşindeler. Onlar gündelik meselelerin ardına takılıp kalıyorlar. Onlar yabancı büyükelçilere şikayet dilekçesi yazıyorlar. Biz proje üretirken, icraat yaparken onlar sadece iftira peşinde koşuyor, çamur atıyor. Ellerine tutuşturulan her kağıt parçasını belge zannedip devletin kurumlarını kötülemekten başka yol ve yöntem bilmiyorlar. CHP'li belediyelerde yolsuzluk, hırsızlık, beceriksizlik had safhaya çıkmışken asılsız ithamlarla yatırımlarımızı engellemeye çalışıyorlar. Bay Kemal ve yoldaşları her gün yeni bir yalanla rezil olmaktan hiç usanmadı. Şimdiye kadar onlarca kez tazminat ödemeye mahkum oldular. Ulaştırma ve Enerji Bakanlarımız, Bay Kemal'in iftiralarına cevabı en güzel şekilde verdiler.

BÜYÜKELÇİLERİN ARZUHAL MAKAMI HALİNE GETİRİLMESİ TÜRKİYE'NİN BAĞIMSIZLIĞI AÇISINDAN VAHİM BİR DURUMDUR

AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak kendi siyasi ikbalinin ülkenin menfaatlerinin üzerinde gören siyasi anlayışı kabul etmiyoruz. Büyükelçilerin arzuhal makamı haline getirilmesi Türkiye'nin bağımsızlığı açısından vahim bir durumdur. Türkiye'yi böyle bir duruma düşürmeye kimsenin hakkı yoktur. Bay Kemal'in elinde CHP'nin rotasını tamamen kaybetmesi en çok CHP'li seçmeni rencide ediyor. Gazi'nin partisi diye oy verdikleri partinin milli meselelerde onurlu duruş sergileyememesi en fazla onların başını yere eğiyor. 2023 seçimlerinin CHP'nin bu kamburdan kurtuluşuna vesile olacağına inanıyorum. Muahlefetin gündemi ile bizim gündemimiz arasında dağlar kadar fark var.

BİR MÜJDEMİZİ SİZLERLE PAYLAŞMAK İSTİYORUM: TRABZONSPOR ZAMAN TÜNELİNİ KURUYORUZ

Bizim siyasi tasavvurumuzla muhalefetin siyasi anlayışı arasında çok derin uçurumlar var. Biz gönüller yapmak için çalışan bir kadroyuz. Siyasetinin merkezine ahlakı, erdemi koyan bir geleneğin temsilcileriyiz. Biz bu millete sevdalıyız. Batıda ne varsa doğuda da aynısı olsun, 84 milyonun hepsi aynı standarda kavuşsun diye çalışıyoruz. Son 19 yılda Trabzon'a toplam 45 milyar tutarında yatırım yaptık. Trabzon için 10 sağlık tesisi projemiz daha bulunuyor. Şehrimizde 4 Millet Bahçesi projemiz var.

Bir müjdemizi sizlerle paylaşmak istiyorum. Trabzonsporlu taraftarların tek yürek olduğu Avni Aker Stadı yerinde yaptığımız Millet Bahçesi'nin ikinci etabında tarihi bir projeyi hayata geçiriyoruz. Trabzonspor zaman tünelini kuruyoruz. 410 metrekarelik müze ve sergi alanı, 4 boyutlu salonu olacak. Trabzonspor'un tarihi başarıları 4 boyutlu olarak gösterilecek.

UZUNGÖL VE AYDER'İ KORUMAYA ALDIK

Uzungöl ve Ayder sadece Trabzon'un değil ülkemizin dünya çapındaki en önemli yerlerinden biridir. Her iki yeri de korumaya aldık. Bu gölü besleyen dereleri sürekli izliyor, kirlenmeye izin vermiyoruz. Çevre düzenlemesi ile Uzungöl'ün cazibesini arttırdık.

TÜM BU DEVASA YATIRIMLARI CHP'NİN SABOTAJLARINA RAĞMEN YAPTIK

Trabzon'daki ulaşım rpojelerini sene sonuna kadar tamamlıyoruz. Doğu Karadeniz'in Anadolu'ya açılan kapısı olan Zigana Tüneli'nde çalışmalar devam ediyor. İnşallah burayı da bu yıl sonuna kadar bitiriyoruz. Enerjide Trabzon ve 11 ilçesine doğal gaz arzı sağladık. Tüm bu devasa yatırımları CHP'ye, CHP'nin sabotajlarına rağmen yaptık.

2023 SEÇİMLERİ TÜRKİYE'NİN KADER SEÇİMİ OLACAK

Şimdi önümüzde son 20 yılın en önemli kavşağı var. 2023 seçimleri Türkiye'nin kader seçimi olacaktır. Muhalefetin çapsızlığı, artık sıradan hale gelen fiyaskoları bizi asla rehavete sürüklememelidir.