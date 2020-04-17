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Haber Giriş: 17.04.2020 - 07:55,Son Güncelleme:

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi... Fuat Oktay: Büyük çaplı bir operasyon başlattık

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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi... Fuat Oktay: Büyük çaplı bir operasyon başlattık
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, dünyanın dört bir yanından getirilen 25 bin Türk vatandaşının Ramazan Bayramı'nda aileleriyle birlikte olabilmeleri için büyük çaplı bir operasyon başlattıklarını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter'dan şu açıklamayı yaptı:

"Türkiye olarak dünyanın neresinde olursa olsun vatandaşımızın yanındayız. Salgına karşı yürüttüğümüz zorlu mücadele sürecinde dünyanın dört bir yanından 25 bin vatandaşımızı aileleriyle kavuşturduk.

Şimdi de, Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla, 59 ülkeden yaklaşık 25 bin vatandaşımızın yaklaşan Ramazan ayını ve bayramı evlerinde geçirebilmeleri için, yine Dışişleri, İçişleri, Ulaştırma ve Altyapı, Sağlık, Gençlik ve Spor Bakanlıklarımız ve ilgili Valiliklerimizle birlikte, büyük çaplı bir operasyon başlattık. Amacımız vatandaşlarımızın inşallah mübarek Ramazan Bayramında sevdikleriyle kucaklaşmalarını sağlayabilmek.

Milletimiz azimli, devletimiz güçlü ve kararlıdır. Bu millet bu zorlu mücadeleyi de, tarihte örneklerini defalarca sergilediği gibi, hep birlikte kardeşlik ve dayanışma içinde kazanacaktır."

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