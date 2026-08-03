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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Prens Selman ile görüştü

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Suudi Prens Selman#Türkiye-Suudi İlişkileri
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Prens Selman ile görüştü
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 03, 2026 20:25

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile telefonda görüştü. Görüşmede, Türkiye-Suudi Arabistan ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular ele alındı. Erdoğan, İsrail'in Gazze Barış Planı'nın ikinci safhasına dair yol haritasına harfiyen uymasının şart olduğunu, gelişmeleri çok yakından takip ettiklerini belirtti.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Türkiye-Suudi Arabistan ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanımız Türkiye olarak, Suudi Arabistan’a yönelik saldırılardan üzüntü duyduğumuzu, kalıcı barışın tesisi ile bölgemizde huzur ve istikrarın hakim olması için çalıştığımızı ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Gazze Barış Planı’nın ikinci safhasına dair yol haritasına harfiyen uymasının Plan'ın başarısı için şart olduğunu, Türkiye olarak gelişmeleri çok yakından takip ettiğimizi belirtti.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Suudi Prens Selman#Türkiye-Suudi İlişkileri

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