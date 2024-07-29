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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı ile görüştü

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Somali#Hasan Şeyh Mahmud
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı ile görüştü
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 29, 2024 20:49

Son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Türkiye ile Somali ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin Somali’nin toprak bütünlüğü ile birliğine verdiği önemi belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali’nin terörle mücadelesine verilen desteğin devam edeceğini ve Somali ile Etiyopya arasındaki ihtilafın çözümü için Türkiye’nin arabuluculuk faaliyetlerini yoğun bir şekilde sürdürdüğünü ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasındaki enerji ve savunma başta olmak üzere birçok alanda iş birliğinin artarak süreceğini söyledi.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Somali#Hasan Şeyh Mahmud

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