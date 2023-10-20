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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sisi ile görüştü

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Mısır#Abdulfettah Es-Sisi
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sisi ile görüştü
Oluşturulma Tarihi: Ekim 20, 2023 19:43

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Devlet Başkanı Sisi ile telefonda görüştü. Görüşmede, İsrail'in insan hakları ihlalleri ve çözüm adımları ele alındı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, İsrail-Filistin çatışmasında giderek daha vahim hale gelen tablo, Gazze'deki masum sivillere karşı İsrail'in sergilediği insan hakları ihlalleri ve çözüm için atılabilecek adımlar ele alındı. Erdoğan görüşmede, Filistin topraklarına yönelen vahşetin giderek derinleştiğini, hastanelerin, okulların ve ibadet yerlerinin bombalanmasına Batılı ülkelerin sessizliğinin Gazze'deki ateşi büyüttüğünü ifade etti. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'deki Filistinlilerin yurtlarından göç etmeye zorlanmasının kabul edilemez olduğunu, Türkiye'nin hem barışın sağlanması hem de bir an önce Gazze'ye insani yardım ve sağlık hizmetlerinin ulaştırılması için her türlü gayreti ortaya koymaya devam edeceğini belirtti.

 

 

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Mısır#Abdulfettah Es-Sisi

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