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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sıradan bir kınama cümbüşüne dönmemeli

#Erdoğan#Rusya#Ukrayna

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin "Sıradan bir kınama cümbüşüne dönmemeli. Daha kararlı bir adımı NATO'nun atması gerekirdi. Bu konuyla ilgili olarak sayın genel sekreter ile yaptığımız net görüşmelerimiz var" dedi. Erdoğan, Ukrayna'daki Türk vatandaşların durumuna ilişkin de "Gerek büyükelçilik, gerek konsolosluklar her türlü adımı atmaya hazırlar. Hava taşıması noktasında durum pek güvenli değil. Onun için karadan güvenli bölgelerden taşıma işlemlerini; gerek büyükelçiliklerimiz gerek başkonsolosluklar yardımcı olmak suretiyle yapıyorlar" açıklamasını yaptı.

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İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar...

Sıradan bir kınama cümbüşüne dönmemeli. Daha kararlı bir adımı NATO'nun atması gerekirdi. Bu konuyla ilgili olarak sayın genel sekreter ile yaptığımız net görüşmelerimiz var. Ve bu görüşmelerde de NATO'nun tavrı konusunda belirlediğimiz tavrımızı da onlara iletmiştik. Bugünkü toplantıda da tüm liderlerin duruşunu görerek biz de duruşumuzu açıklayacağız.

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UKRAYNA'DAKİ TÜRKLER...

Bu konuyla ilgili Dışişleri Bakanlığımız açıklamayı yaptı. Gerek büyükelçilik, gerek konsolosluklar her türlü adımı atmaya hazırlar. Hava taşıması noktasında durum pek güvenli değil. Onun için karadan güvenli bölgelerden taşıma işlemlerini; gerek büyükelçiliklerimiz gerek başkonsolosluklar yardımcı olmak suretiyle yapıyorlar.

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AB'NİN TUTUMU

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Parti sözcümüzün yapmış olduğu açıklama çok açık net. Şu anda AB ve bunun yanında Batıcı bütün zihniyetler maalesef ciddi kararlı bir duruş sergilemediler. Hepsi Ukrayna'ya bol bol nasihat çekiyorlar. Bu nasihatle bir yere varmak mümkün değil.

Yoksa bol bol nasihat çekmek, bol bol kınamak, böyle bir Karagöz-Hacivat cümbüşüne bu işi döndürmemek gerekir. Bugüne kadar bol bol nasihat çeken Batı şu anda halen bu nasihatlerine devam ediyor. 

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