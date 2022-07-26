Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya’ya gidiyor

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 5 Ağustos'ta Soçi'ye günübirlik ziyarette bulunacak.

Erdoğan, resmi ziyaret kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelecek.

CNN TÜRK Muhabiri Arda Erdoğan Rusya ziyareti ile ilgili şu detayları aktardı:



Görüşme Rusya'nın Soçi kentinde gerçekleşecek. ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çantasında 3 önemli dosya var. Ukrayna - Rusya arasındaki savaş, ardından tahıl koridoruna dair gelişmeler ve Suriye başlıkları yer alacak.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, en son 29 Eylül 2021'de Soçi'de bir çalışma ziyareti gerçekleştirmişti. Geçtiğimiz hafta 18-19 Temmuz tarihlerinde İran'da üçlü zirvede Rusya Devlet Başkanı Putin ile de görüşmüştü. Bu kez Soçi'de Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile bir araya gelecek.



MASADAKİ KRİTİK KONULAR



Ukrayna-Rusya savaşında bir an önce ateşkesin sağlanması, bölgedeki insani durumun iyileştirilmesi, müzakere döneminin tekrar canlandırılmasına dair başlıkları Cumhurbaşkanı Erdoğan, mevkidaşı Putin ile paylaşmış olacak. Yarın önemli bir açılışa ev sahipliği yapacak İstanbul Tahıl Koordinasyon Merkezi İstanbul'da çalışacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Soçi'ye gideceği 5 Ağustos'a kadar da bir miktar geminin koridordan geçmesine ve Ukrayna limanlarında bekleyen tahılların dünyaya erişmesini bekliyoruz.



İki liderin gündeminde tahıl koridoru mekanizması da elbette olacak. O güne kadar yaşanan gelişmeleri etraflı bir şekilde değerlendirecekler. Seyir güvenliği de yine liderlerin masasındaki bir başka başlık olacak. Son olarak Suriye'ye değinecek olursak geçtiğimiz hafta İran'da Türkiye-İran-Rusya arasında Suriye konulu üçlü bir zirve gerçekleşmişti. Bu zirvede Suriye'deki mevcut durum ele alındı ancak sadece Suriye başlığında kritik nokta bu değil.



Türkiye uzun bir süredir Suriye'nin kuzeyinde operasyonu işaret ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan sık sık 'Bir gece ansızın gelebiliriz' mesajı veriyor. Bu kapsamda Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinden Türkiye'ye uzanan tehdidin bertaraf edilebilmesi için önümüzdeki günlerde yapılması planlanan operasyon ve atılacak adımları da yine Rusya Devlet Başkanı Putin'le yapacağı görüşmede ele almasını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bekliyoruz.