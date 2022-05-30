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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rus lider Putin ile görüştü

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Rusya#Putin

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkiler, Ukrayna-Rusya savaşı başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı. Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'nin Türkiye'ye ve Suriyeli sivillere yönelik saldırılarının sürdüğüne dikkat çeken Erdoğan, "Terörden arındırılmış bölge oluşturulması zorunluluk" ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Rusya ile Ukrayna arasında barış zemininin en kısa sürde yeniden oluşturularak, savaşın olumsuz etkilerini en aza indirecek ve güven inşa edecek adımlara ihtiyaç olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, her iki tarafın ilke mutabakatı sağlanırsa İstanbul'da Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler ile biraraya gelmeye ve muhtemel bir gözlem mekanizmasında rol üstlenmeye hazır olduklarını dile getirdi.

Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'nin Türkiye'ye ve Suriyeli sivillere yönelik saldırılarının sürdüğüne dikkat çeken Erdoğan, Ekim 2019'daki mutakabatta yer alan Türkiye sınırından itibaren 30 kilometre derinliğinde bir terörden arındırılmış bölgenin oluşturulamadığını, bu bölgelerin güvenli hale getirilmesinin bir zorunluluk olduğunu belirtti.

 

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Rusya#Putin

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