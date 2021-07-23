Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'ye ulaştı

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Rize ve Artvin'i kuvvetli yağışla birlikte sel vurdu. Artvin'de dün, saatte metrekareye düşen 170 kilogram yağışın ardından meydana gelen, 1 kişinin kaybolduğu, alt ve üst yapıda ağır hasarların oluştuğu sel ve heyelan afetinin hasarı gün ağarınca ortaya çıktı.

Sel afetinin en çok etkilendiği Arhavi ilçesi balçığa gömüldü. Boğaziçi Mahallesi’nde 320, Cumhuriyet Mahallesi'nde ise 110 ev ve iş yerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı. İlçede 50'den fazla araç hasar gördü, selin sürüklediği kamyonlar ters döndü.

Artvin ve Rize'de hasar gören 56 trafo nedeniyle 3 bin 45 abone elektriksiz kaldı. Arhavi'de 3 karayolu, 30 köy ve 19 yayla yolu da sel ve heyelanlarda ulaşıma kapandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN SEL BÖLGESİNE GİTTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'ye yapacağı ziyaret kapsamında ilk olarak Güneysu Merkez Camii'nde Cuma namazı kılacak. Erdoğan, cuma namazı sonrasında Rizelilere seslenecek.

Selin vurduğu bölgede incelemelerde bulunacak olan Erdoğan, AFAD koordinasyon merkezindeki toplantıya da başkanlık edecek. Bölgede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantı sonrasında açıklama yapması bekleniyor.

ERDOĞAN BİLGİ ALDI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter üzerinden "Cumhurbaşkanımız, Trabzon’dan Rize’ye geçerken Artvin ve Rize’de yaşanan sel afeti sonrasında yürütülen çalışmalar hakkında Ulaştırma ve Altyapı bakanımız Adil Karaismailoğlu'ndan bilgi alıyor." açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanımız, Trabzon’dan Rize’ye geçerken Artvin ve Rize’de yaşanan sel afeti sonrasında yürütülen çalışmalar hakkında Ulaştırma ve Altyapı bakanımız @akaraismailoglu’ndan bilgi alıyor. pic.twitter.com/27CrcnwTm8 — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) July 23, 2021

SEL TEMİZLİĞİ İÇİN KOMANDOLAR DEVREDE

Artvin’in Arhavi ilçesinde, meydana gelen taşkında çamur ve balçıkla kaplanan yol, cadde ve sokakların temizliğinde jandarma komando taburları da görev yapıyor. Artvin’in yanı sıra Trabzon, Rize, Ordu, Giresun, Samsun ve Erzurum illerinden gelen komandolar, ellerindeki kürek ve el arabalarıyla caddelere kaplanan balçığı temizliyor. Bölgeye çevre il ve ilçe belediye ekipleri de sevk edilerek, su tahliyelerinin yanı sıra sel temizliğine eşlik ediyor. AFAD ekipleri de evlerin bodrum ve zemin katlarındaki vatandaşların temizlik çalışmalarına destek veriyor. İçme suyu şebekesinin hasar gördüğü ilçede vatandaşlara tankerle su taşınıyor. Arhavi’de Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ile Defterdarlık ekiplerince de hasar tespit çalışmalarına başlandı.

KAYIP ARANIYOR

Bu arada, Murgul ilçesinde sel sularına kapılarak kaybolan Serdar Yiğit'i (43) arama çalışmaları da sürüyor.

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