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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Rusya#Ukrayna
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşme, yaklaşık bir saat sürdü. Kritik görüşme sonrası İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada "Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı ele alındı" denildi. Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'e "Sorunun barışçıl, yöntemlerle çözümü için katkıya hazırız" ifadelerini kullandı.

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Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırı 11. gününde de sürüyor. Türkiye ise Ukrayna - Rusya savaşında barış için diplomatik çabalarını sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da, barışın tesisi için art arda temaslarda bulunuyor.

Bu kapsamda, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşme yaklaşık bir saat sürdü. Görüşmeyle ilgili İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada "Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı ele alındı" ifadeleri kullanıldı. 

 Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin'e "Sorunun barışçıl, yöntemlerle çözümü için katkıya hazırız. Hep birlikte barışın yolunu açalım" dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce dev Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel, Litvanyalı mevkidaşı Nauseda, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile bi dizi görüşme gerçekleştirmişti.

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Erdoğan, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile de bir görüşme yaptı. Görüşmede Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı dahil bölgesel meseleler ve son gelişmeler ele alındı.

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