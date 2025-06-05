Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram diplomasisi

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ve Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Bayram dolayısıyla yapılan görüşmelerde ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler de ele alındı.

Görüşmenin detaylarını aktaran CNN TÜRK Muhabiri Arda Erdoğan, şunları söyledi:

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomasi trafiği bugün de devam ediyor. Sadece Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan değil Malezya Başbakanı Enver İbrahim ve Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto ile birer telefon görüşmesi yaptı. Paşinyan ile yapılan telefon görüşmesi oldukça önemli. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan bölgede kapsamlı normalleşmenin, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barışçıl görüşmelerin önemine dikkat çekti. Türkiye ile Ermenistan arasındaki temaslardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Paşinyan, telefon görüşmesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Türkiye halkının Kurban Bayramını kutladı. Geçtiğimiz yıl da bu dönemde bir telefon görüşmesi yapılmıştı. Paşinyan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kurban Bayramını kutlamıştı, birkaç gün sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan Paşinyan’ı arayarak Ermenilerin Vartavar Bayramını kutlamıştı. Önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yine Paşinyan ile bir telefon görüşmesi yapması bekleniyor.