Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paris İklim Anlaşması'nı TBMM'ye gönderdi

Haberin Devamı

İngiltere’nin Glasgow kentinde yapılacak Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı öncesinde, New York’ta bulunan liderler küresel ısınmaya dikkat çekmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da BM 76. Genel Kurulu'na hitabında, Paris İklim Anlaşması'nın önümüzdeki ay Meclis'in onayına sunulacağını açıklamıştı.

KANUN TEKLİF GÖRÜŞÜLECEK

Meclis’in açılışı ile birlikte süreç başladı. Paris İklim Anlaşmasının imzalanmasına yönelik teklif Meclis’e sunuldu.

Kanun teklifi haline getirilecek anlaşma önce İhtisas Komisyonu’nda masaya yatırılacak.

Komisyonun ardından son sözü Meclis Genel Kurulu söyleyecek. Milletvekillerinin kabul etmesi halinde Türkiye, anlaşmanın tarafı haline gelecek.

PARİS ANLAŞMASI'NIN HEDEFLERİ NELER?

12 Aralık 2015'te, 195 ülke tehlikeli boyutlara ulaşan küresel ısınma ve iklim değişikliğiyle mücadele için Paris İklim Anlaşması'nı kabul etti.

Yasal bağlayıcılığı olan ilk evrensel anlaşma, 22 Nisan 2016'da imzaya açıldı. 55 ülkenin onayının ardından 4 Kasım 2016'da da yürürlüğe girdi.

Haberin Devamı

Anlaşmada küresel sıcaklık artışının yüzyıl sonuna kadar 2 santigrat derecenin altında tutulması hedefleniyor.

Ayrıca, dünya genelinde karbon salınımının 2030'a kadar yüzde 50 azaltılması amaçlanıyor. 2050 yılına kadar ise sıfıra indirilmesi Paris İklim Anlaşması'nın hedefleri arasında.

VERGİ USUL KANUNU MECLİS BAŞKANLIĞI'NA SUNULDU

Öte yandan, AK Parti, Vergi Usul Kanunu, Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi'nde önemli düzenlemeler içeren 65 maddelik Vergi Usul Kanunu'nda değişiklik öngören yasa teklifi Meclis Başkanlığı'na sunuldu.

- Küçük esnaftan gelir vergisi alınmayacak. Cirosu 240 bin liradan az olan esnafı kapsayacak. Berber, kuaför gibi küçük esnafı kapsayacak. Basit usul defter kullanan esnaf denebilir.

- Mesleki eğitime staj desteği getirilecek. 250 lira işverenden aynı zamanda geri kalan da 500 lira devletten olmak üzere ücret ödeniyordu. Bunun tamamı devletten ödenecek. Kanun teklifine göre mesleki eğitime destek içeriyor.

- Çiftçiye mazot desteği vergiden muaf tutulacak. Vergi kesintisi kalkıyor denebilir.

- Youtuberlara vergi düzenlemesi yapılacak. Vergi alınmıyordu. Ancak defter tutmaları gerekiyordu. Youtuberların banka hesaplarından tahsil edilecek.