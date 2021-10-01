Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paris İklim Anlaşması'nı TBMM'ye gönderdi

Hürriyet Arama ×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Kritik anlaşma Meclise gönderildi Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştuKritik anlaşma Meclis'e gönderildi! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Fenerbahçeliler şaşkına döndü Galatasaray ise grupta lider ama...Fenerbahçeliler şaşkına döndü! Galatasaray ise grupta lider ama...#Fenerbahçe
Boş tablo tartışması Hırsızlık mı sanat mı Okuyun kararı kendiniz verin...Boş tablo tartışması! Hırsızlık mı sanat mı? Okuyun kararı kendiniz verin...#Sanat
Oğuzhan Asiltürk hayatını kaybettiOğuzhan Asiltürk hayatını kaybetti!#Oğuzhan Asiltürk
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Asiltürk için taziye mesajıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Asiltürk için taziye mesajı#Oğuzhan Asiltürk
2022nin ilk çeyreğinde tamamlanacak Merakla beklenen 2 yeni metro hattında önemli gelişme2022'nin ilk çeyreğinde tamamlanacak! Merakla beklenen 2 yeni metro hattında önemli gelişme#İstanbul Havalimanı-Gayrettepe Metrosu
MİT ve TSKdan Kandile operasyon... Kritik isim etkisiz hale getirildiMİT ve TSK'dan Kandil'e operasyon... Kritik isim etkisiz hale getirildi#Kandil
8 ilde çok sayıda gözaltı Şifre belli oldu: Halı saha maçı var8 ilde çok sayıda gözaltı! Şifre belli oldu: Halı saha maçı var#İstanbul
Korona onları etkilemiyor... Ezber bozan keşifKorona onları etkilemiyor... Ezber bozan keşif!#Koronavirüs
BioNTechten yeni aşı... Beklenen açıklama geldiBioNTech'ten yeni aşı... Beklenen açıklama geldi!#Biontech
Kayıp Sally’nin ailesinden yürek yakan sözler: Bir parçası bile yeterliKayıp Sally’nin ailesinden yürek yakan sözler: Bir parçası bile yeterli#Sally Ali Challab Al-Abbood
Binlerce kişi yararlanacak Ekimde rekor ödemeBinlerce kişi yararlanacak! Ekimde rekor ödeme#Tarımsal Üretim
Erdoğan imzaladı Yıl sonuna kadar uzatıldıErdoğan imzaladı! Yıl sonuna kadar uzatıldı#Türk Lirası
Doğumdan sonra estetik yaptıracak halim mi kaldıDoğumdan sonra estetik yaptıracak halim mi kaldı?#Cardi B.
Yeliz Yeşilmen: Boşanmamız hakkında konuşursam 50 bin dolar öderimYeliz Yeşilmen: Boşanmamız hakkında konuşursam 50 bin dolar öderim #Yeliz Yeşilmen
HABERLERGündem Haberleri

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paris İklim Anlaşması'nı TBMM'ye gönderdi

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Paris İklim Anlaşması#TBMM
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paris İklim Anlaşmasını TBMMye gönderdi

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paris İklim Anlaşması'nı TBMM'ye gönderdi. Öte yandan, AK Parti de 65 maddelik Vergi Usul Kanunu'nda değişiklik öngören yasa teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu.

Haberin Devamı

İngiltere’nin Glasgow kentinde yapılacak Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı öncesinde, New York’ta bulunan liderler küresel ısınmaya dikkat çekmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da BM 76. Genel Kurulu'na hitabında, Paris İklim Anlaşması'nın önümüzdeki ay Meclis'in onayına sunulacağını açıklamıştı.

KANUN TEKLİF GÖRÜŞÜLECEK

Meclis’in açılışı ile birlikte süreç başladı. Paris İklim Anlaşmasının imzalanmasına yönelik teklif Meclis’e sunuldu.

Kanun teklifi haline getirilecek anlaşma önce İhtisas Komisyonu’nda masaya yatırılacak.

Komisyonun ardından son sözü Meclis Genel Kurulu söyleyecek. Milletvekillerinin kabul etmesi halinde Türkiye, anlaşmanın tarafı haline gelecek.

Meclis hızlı başlayacak Bütçe, Paris İklim anlaşması, sosyla medya düzenlemesi, seçim barajı...

İlgili Haber:Meclis hızlı başlayacak! Bütçe, Paris İklim anlaşması, sosyla medya düzenlemesi, seçim barajı...

 

PARİS ANLAŞMASI'NIN HEDEFLERİ NELER?

12 Aralık 2015'te, 195 ülke tehlikeli boyutlara ulaşan küresel ısınma ve iklim değişikliğiyle mücadele için Paris İklim Anlaşması'nı kabul etti.

Yasal bağlayıcılığı olan ilk evrensel anlaşma, 22 Nisan 2016'da imzaya açıldı. 55 ülkenin onayının ardından 4 Kasım 2016'da da yürürlüğe girdi.

Haberin Devamı

Anlaşmada küresel sıcaklık artışının yüzyıl sonuna kadar 2 santigrat derecenin altında tutulması hedefleniyor.

Ayrıca, dünya genelinde karbon salınımının 2030'a kadar yüzde 50 azaltılması amaçlanıyor. 2050 yılına kadar ise sıfıra indirilmesi Paris İklim Anlaşması'nın hedefleri arasında.

Milyonları ilgilendiriyor Vergi Usul Kanunu Meclis Başkanlığına sunuldu

İlgili Haber:Milyonları ilgilendiriyor! Vergi Usul Kanunu Meclis Başkanlığı'na sunuldu

VERGİ USUL KANUNU MECLİS BAŞKANLIĞI'NA SUNULDU

Öte yandan, AK Parti, Vergi Usul Kanunu, Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi'nde önemli düzenlemeler içeren 65 maddelik Vergi Usul Kanunu'nda değişiklik öngören yasa teklifi Meclis Başkanlığı'na sunuldu. 

- Küçük esnaftan gelir vergisi alınmayacak. Cirosu 240 bin liradan az olan esnafı kapsayacak. Berber, kuaför gibi küçük esnafı kapsayacak. Basit usul defter kullanan esnaf denebilir.

- Mesleki eğitime staj desteği getirilecek. 250 lira işverenden aynı zamanda geri kalan da 500 lira devletten olmak üzere ücret ödeniyordu. Bunun tamamı devletten ödenecek. Kanun teklifine göre mesleki eğitime destek içeriyor.

- Çiftçiye mazot desteği vergiden muaf tutulacak. Vergi kesintisi kalkıyor denebilir.

- Youtuberlara vergi düzenlemesi yapılacak. Vergi alınmıyordu. Ancak defter tutmaları gerekiyordu. Youtuberların banka hesaplarından tahsil edilecek.

İlgili Haberler:

Kritik anlaşma Meclis'e gönderildi! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştuFenerbahçeliler şaşkına döndü! Galatasaray ise grupta lider ama...Oğuzhan Asiltürk hayatını kaybetti!
Haberle ilgili daha fazlası:
#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Paris İklim Anlaşması#TBMM