MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ördüğümüz duvarlarla giriş-çıkışlar engellenecek
GeriGündem Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ördüğümüz duvarlarla giriş-çıkışlar engellenecek
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
AA
Haber Giriş: 15.08.2021 - 11:18 | Son Güncelleme:

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ördüğümüz duvarlarla giriş-çıkışlar engellenecek

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ördüğümüz duvarlarla giriş-çıkışlar engellenecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir yalan terörü Türkiye'de estiriliyor. Bunu beraber aşacağız. Özellikle sınırlarda ördüğümüz duvarlarla giriş-çıkışları tamamen engellemiş olacağız." dedi.

Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ve 2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak ile İran hududunda alınan önlemleri yerinde inceledi.

Havadan ve karadan yaptığı incelemelerin ardından Akar ve Komutanlar, Van Valisi Mehmet Emin Bilmez ve hudut birliklerinin komutanlarıyla 6. Hudut Tugay Komutanlığı’nda bir araya geldi.

Alınan önlemlerin bir kez daha ele alındığı toplantının arından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüşen Bakan Akar, çalışmalara ilişkin bilgi verdi. Sonrasında hudut hattında görevli birliklerin komutanlarına hitap eden Erdoğan, şunları söyledi:

“Çok farklı bir dönemden geçiyoruz, bir taraftan sel afetleri bir taraftan yangınlar. Bütün bunlar devam ederken bir de dedikoduya dayalı bir sıkıntı. Bu dedikoduya dayalı sıkıntıları da inanıyorum ki sizler bertaraf edeceksiniz. Bunları da aşmamız gerekiyor. Çünkü bir yalan terörü Türkiye’de estiriliyor. Bu yalan terörünü biz sizinle beraber aşacağız. Özellikle de bu sınırlarda ördüğümüz duvarlarla giriş-çıkışları da tamamen engellemiş olacağız. Çünkü bu hudutlardaki duvarlarımız bizim emniyet, güvenlik duvarlarımızdır. Bunu sizler başardığınız takdirde, TSK’nın, güvenlik güçlerimizin yükü daha da hafifleyecektir. Bu duygularla sizleri tebrik ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum.”

: İlginizi Çekebilir

Bakan Akar: 24 saat içinde 22 terörist etkisiz hale getirildi
Bakan Akar: 24 saat içinde 22 terörist etkisiz hale getirildi




Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi