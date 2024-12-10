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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Olaf Scholz ile telefonda görüştü

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Olaf Scholz#Suriye
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Olaf Scholz ile telefonda görüştü
Oluşturulma Tarihi: Aralık 10, 2024 21:43

Son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Suriye’deki son durum, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, yeni sürecin Suriye’nin birlik, beraberlik ve toprak bütünlüğü için önemli olduğunu, Türkiye’nin terörden arındırılmış bir Suriye hedefiyle çalışmaya devam edeceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkedeki iç savaş nedeniyle yurtlarından ayrı kalan Suriyelilerin geri dönüşlerini kolaylaştırmak için gerekli ve yeterli şartları oluşturmanın Türkiye’nin önceliği olduğunu ifade etti.

 

 

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Olaf Scholz#Suriye

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