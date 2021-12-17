Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Nijerya Cumhurbaşkanı Buhari ile görüştü

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Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da gerçekleştirilen 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye gelen liderlerle bugün bir araya geliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu kapsamda, Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammed Buhari ve Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Farmajo ile görüştü
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Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da gerçekleştirilen 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye gelen liderlerle bugün bir araya geliyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk görüşmesini, Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammed Buhari ile gerçekleştirdi. Beşiktaş'ta bulun Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammed Buhari görüşmesinin ardından Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Farmajo ile görüştü. Beşiktaş'ta bulun Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti.