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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Nijerya Cumhurbaşkanı Buhari ile görüştü

#İstanbul#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Nijerya
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Nijerya Cumhurbaşkanı Buhari ile görüştü

Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da gerçekleştirilen 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye gelen liderlerle bugün bir araya geliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu kapsamda, Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammed Buhari ve Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Farmajo ile görüştü

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Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da gerçekleştirilen 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye gelen liderlerle bugün bir araya geliyor.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Nijerya Cumhurbaşkanı Buhari ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk görüşmesini, Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammed Buhari ile gerçekleştirdi. Beşiktaş'ta bulun Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti.

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SOMALİ CUMHURBAŞKANI MUHAMMED FARMAJO İLE GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanı Erdoğan Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammed Buhari görüşmesinin ardından Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Farmajo ile görüştü. Beşiktaş'ta bulun Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti.

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Asgari ücretle neler değişti Hepsini tek tek hesapladık Asgari geçim indirimi (AGİ), işsizlik maaşı, 65 yaş aylığı…Asgari ücretle neler değişti? Hepsini tek tek hesapladık! Asgari geçim indirimi (AGİ), işsizlik maaşı, 65 yaş aylığı…Haberi Görüntüle
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#İstanbul#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Nijerya

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