Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Zirvesi'ne katılıyor

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Maslak'ta bulunan Milli Savunma Üniversitesi'nden katıldığı zirvede NATO Devlet ve Hükümet Başkanları, Ukrayna'daki gelişmeler kapsamındaki güvenlik durumunu görüşüyor.

Zirvesinde ayrıca liderler Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi ve son gelişmeleri ele alıyor. Saat 17.00'da başlayan zirve basına kapalı olarak gerçekleşiyor.

NATO GENEL SEKRETERİNDEN AÇIKLAMA

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, toplantının açılış konuşmasını yaptı. Stoltenberg, "Moskova bu olayın tek mesulüdür. Rusya'ya derhal saldırılarının durdurulması çağrısında bulunuyoruz." dedi.