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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Zirvesi'ne katıldı

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#NATO Zirvesi#RUSYA
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Zirvesine katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çevrimiçi olarak gerçekleştirilen NATO olağanüstü zirvesine katıldı. Zirvede, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askerî müdahalesi görüşüldü.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Maslak'ta bulunan Milli Savunma Üniversitesi'nden katıldığı zirvede NATO Devlet ve Hükümet Başkanları, Ukrayna'daki gelişmeler kapsamındaki güvenlik durumunu görüştü.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdogan, NATO Olağanüstü Zirvesi'ne video konferans yöntemiyle katıldı. Zirvede, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askerî müdahalesi görüşüldü." ifadelerine yer verildi.

NATO GENEL SEKRETERİNDEN AÇIKLAMA

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, toplantının açılış konuşmasını yaptı. Stoltenberg, "Moskova bu olayın tek mesulüdür. Rusya'ya derhal saldırılarının durdurulması çağrısında bulunuyoruz." dedi.

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Zirvesine katıldı

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