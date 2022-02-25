Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Zirvesi'ne katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Maslak'ta bulunan Milli Savunma Üniversitesi'nden katıldığı zirvede NATO Devlet ve Hükümet Başkanları, Ukrayna'daki gelişmeler kapsamındaki güvenlik durumunu görüştü.
Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdogan, NATO Olağanüstü Zirvesi'ne video konferans yöntemiyle katıldı. Zirvede, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askerî müdahalesi görüşüldü." ifadelerine yer verildi.
NATO GENEL SEKRETERİNDEN AÇIKLAMA
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, toplantının açılış konuşmasını yaptı. Stoltenberg, "Moskova bu olayın tek mesulüdür. Rusya'ya derhal saldırılarının durdurulması çağrısında bulunuyoruz." dedi.