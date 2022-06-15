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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#NATO Genel Sekreteri#NATO
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusu konuşuldu. Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapıcı bir görüşme gerçekleştirdiğini belirtti.

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Görüşmede, İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üyelik başvurusu ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyelik talebi hakkında Türkiye’nin meşru endişelerini giderecek adımların atılması gerektiğini yineledi.

Erdoğan, iki ülkeden de Türkiye’nin haklı beklentilerinin karşılandığı somut adımlar görmeden, terörizmle mücadele ve savunma sanayii işbirliği konusunda paradigma değişikliğine gidileceğine dair yazılı taahhütler verilmeden süreçte ilerleme sağlanamayacağını vurguladı.

STOLTENBERG: ERDOĞAN İLE YAPICI BİR GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRDİK

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Stoltenberg, “Cumhurbaşkanı Erdoğan ile NATO Zirvesi öncesi yapıcı bir görüşme gerçekleştirdik. Türkiye'nin terörle mücadeledeki meşru güvenlik kaygılarını ele almanın ve Finlandiya ve İsveç için NATO üyelik sürecinde ilerleme kaydetmenin önemini tartıştık” dedi.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#NATO Genel Sekreteri#NATO

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