Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Rutte ile görüştü

Oluşturulma Tarihi: Ağustos 14, 2025 17:21

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Genel Sekreter’in talebi üzerine bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Mark Rutte görüşmesinde Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşa ilişkin son gelişmeler, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin Ukrayna ile Rusya arasında kalıcı ateşkesin sağlanması amacıyla başlatılan İstanbul müzakerelerinde ilerleme sağlandığını belirterek bu sürecin insani konularda olumlu gelişmelere de imkan vermesini önemli bulduklarını ifade etti.

Görüşmede NATO Genel Sekreteri Rutte, ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yapılacak Alaska Zirvesi öncesi Ukrayna’daki son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Türkiye’nin Alaska’da yapılacak görüşmeyi yakından takip ettiğini belirtti.

