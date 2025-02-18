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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Rutte ile görüştü

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#NATO#Mark Rutte
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Rutte ile görüştü
Oluşturulma Tarihi: Şubat 18, 2025 18:45

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Rutte'yle telefonla görüştü. Görüşmede bölgesel ve küresel konular ele alındı.

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Cumhurbaşkanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanımız Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın sona ermesi için elinden geleni yaptığını, bundan sonra da üzerine düşeni yapacağını, savaşan taraflar dahil birçok lider ve uluslararası kuruluş temsilcisi ile temaslar gerçekleştirdiğini, adil ve kalıcı bir barışın mümkün olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanımız Erdoğan Türkiye’nin bölgesinde ve dünyada savaşların sona ermesi için gayret gösterdiğini, uluslararası toplumun savaşları durdurmak ve barış inşası için Türkiye’nin çabalarına katkıda bulunmasının önemli olduğunu belirtti.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#NATO#Mark Rutte

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