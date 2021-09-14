Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Milli Eğitim Şurası'nın tarihini açıkladı
Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Eğitim Şurası'nın 1-3 Aralık tarihlerinde toplanacağını duyurdu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda:
"Eğitim alanında Türkiye için yeni ufuklar açacağına inandığım Milli Eğitim Şurası'nı bu yıl 1-3 Aralık tarihleri arasında toplama kararı aldık." İfadelerini kullandı.
Eğitim alanında Türkiye için yeni ufuklar açacağına inandığım Millî Eğitim Şûrası’nı bu yıl 1-3 Aralık tarihleri arasında toplama kararı aldık. Millî Eğitim Şûrası’nın şimdiden tüm eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum. pic.twitter.com/eB3IUhvggF— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 14, 2021