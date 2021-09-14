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Haber Giriş: 14.09.2021 - 22:19 | Son Güncelleme:

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Milli Eğitim Şurası'nın tarihini açıkladı

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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Milli Eğitim Şurası'nın tarihini açıkladı

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Eğitim Şurası'nın 1-3 Aralık tarihlerinde toplanacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda: 

"Eğitim alanında Türkiye için yeni ufuklar açacağına inandığım Milli Eğitim Şurası'nı bu yıl 1-3 Aralık tarihleri arasında toplama kararı aldık." İfadelerini kullandı.

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