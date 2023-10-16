×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Miçotakis ile görüştü

Güncelleme Tarihi:

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Miçotakis#Yunanistan
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Miçotakis ile görüştü
Oluşturulma Tarihi: Ekim 16, 2023 18:05

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile bir telefonda görüştü. Görüşmede, İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalar ve başta bölgedeki insan hakları ihlallerine ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile telefonda görüştü. 

Cumhurbaşkanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalar ve başta bölgedeki insan hakları ihlalleri olmak üzere, birçok kaygı verici gelişme ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin bölgesel ve küresel çapta son derece olumsuz sonuçları olabilecek bu çatışmalı sürecin sonlandırılması için her türlü gayreti gösterdiğini ve buna devam edeceğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölge ülkelerinin de barışı korumanın yanı sıra çatışmaların ve insan hakları ihlallerinin durdurulması için çaba gösterip dünyaya bu yönde mesaj vermesi gerektiğini belirterek tepkileri artıran değil, azaltan adımların bir an önce atılmasının doğru olacağını dile getirdi." ifadelerine yer verildi. 

Haberin Devamı

Gözden KaçmasınCumhurbaşkanı Erdoğandan barış diplomasisi...Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan barış diplomasisi...Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Miçotakis#Yunanistan

BAKMADAN GEÇME!