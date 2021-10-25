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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan-MHP Genel Başkanı Bahçeli görüşmesi başladı

#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan#MHP#AK PARTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasındaki görüşme Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başladı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul ediyor.

Sürpriz görüşme Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşiyor.

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CNN TÜRK Muhabiri Arda Erdoğan görüşme ile ilgili olarak şu detayları paylaştı:

Bu 6. görüşme olacak Erdoğan ve Bahçeli arasındaki. Oldukça kritik başlıklar var. Aralarında Almanya, Kanada, ABD’nin de olduğu 10 ülkenin büyükelçiliğinden Osman Kavala’nın serbest bırakılmasına ilişkin çağrı gelmişti, bu siyasetin gündemindeydi.

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Açıklama sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan net mesaj gelmişti, büyükelçilerin istenmeyen adam ilan edilmesi için, Dışişleri Bakanlığı’nda talimat verdim demişti. Görüşmenin ana gündem maddesini oluşturacağını söyleyebiliriz.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan-MHP Genel Başkanı Bahçeli görüşmesi başladı


Özellikle ekonomiye ilişkin Merkez Bankası’nın yapmış olduğu 200 baz puanlık indirim sonrası döviz kurlarında yukarı doğru bir hareketlilik var, bu da gündeme gelecektir iki liderin görüşmesinde.

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#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan#MHP#AK PARTİ

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