Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, LGS'ye girecek öğrencilere başarı diledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Sevgili genç kardeşim, birazdan yapılacak olan LGS'de sizlere başarılar dilerim. İnşallah başaracaksınız ve başarılarınızla ülkemizin geleceğini sizler inşa edeceksiniz. Allah zihin açıklığı versin." ifadelerini kullandı.

Velilere de seslenen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Değerli velilerimiz, evlatlarımızın gireceği sınavda sonuç ne olursa olsun onlara destek olmayı sürdürelim. Sınavın hepimiz için hayırlı olmasını dilerim."

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