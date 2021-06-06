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GeriGündem Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, LGS'ye girecek öğrencilere başarı diledi
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Gündem
AA
Haber Giriş: 06.06.2021 - 08:59 | Son Güncelleme:

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, LGS'ye girecek öğrencilere başarı diledi

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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, LGS'ye girecek öğrencilere başarı diledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrencilere başarı diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Sevgili genç kardeşim, birazdan yapılacak olan LGS'de sizlere başarılar dilerim. İnşallah başaracaksınız ve başarılarınızla ülkemizin geleceğini sizler inşa edeceksiniz. Allah zihin açıklığı versin." ifadelerini kullandı.

Velilere de seslenen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Değerli velilerimiz, evlatlarımızın gireceği sınavda sonuç ne olursa olsun onlara destek olmayı sürdürelim. Sınavın hepimiz için hayırlı olmasını dilerim."

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