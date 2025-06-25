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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lahey'de ABD Başkanı Trump ile görüştü

Güncelleme Tarihi:

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Donald Trump#NATO
Oluşturulma Tarihi: Haziran 25, 2025 00:13

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi için bulunduğu Lahey’de Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile ABD ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump, Hollanda Kralı Willem-Alexander ve eşinin, Lahey'de düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılan liderler ve eşleri onuruna verdiği akşam yemeği sonrasında bir araya geldi.

Görüşme, Kraliyet Sarayı'nda basına kapalı gerçekleştirildi.

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Laheyde ABD Başkanı Trump ile görüştü

100 MİLYAR DOLAR TİCARET HACMİ HEDEFİ VURGUSU

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye ile ABD ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, enerji ve yatırım başta olmak üzere farklı alanlarda iki ülkenin büyük potansiyele sahip olduğunu, özellikle savunma sanayi alanındaki işbirliğinin ilerletilmesinin toplam 100 milyar dolar ticaret hacmi hedefine ulaşılmasını kolaylaştıracağını ifade etti.

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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Laheyde ABD Başkanı Trump ile görüştü

"GAZZE'DEKİ İNSANİ TRAJEDİ SON BULSUN"

Erdoğan, ABD Başkanı Trump'ın gayretleriyle İsrail-İran arasında sağlanan ateşkesi memnuniyetle karşıladığını, bunun kalıcı olmasını temenni ettiğini, Gazze'deki insani trajedinin bir an önce sonlandırılmasında ve Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın barışçıl çözümünde yakın diyaloğun önemini vurguladı.

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Laheyde ABD Başkanı Trump ile görüştü

İki lider, NATO'nun önde gelen müttefikleri olarak, İttifakın caydırıcı gücünün pekiştirilmesi için atılacak adımların ehemmiyetine dikkati çekti.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Donald Trump#NATO

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