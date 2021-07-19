Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47'nci yıl dönümü dolayısıyla "TC TUR" uçağıyla saat 14.10'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gitti. Erdoğan KKTC'de resmi tören ile karşılandı.

Erdoğan'ı, Atatürk Havalimanı Devlet Konuk Evi'nden, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile diğer ilgililer uğurladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Kıbrıs'a gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın davetine icabetle bugün ve yarın KKTC'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek.

Ziyaret kapsamında, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi Özel Oturumu'nda hitap edecek, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla gerçekleştirilecek törene katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'ın görüşmesinde Doğu Akdeniz'deki son gelişmelerin yanı sıra Türkiye ile KKTC arasındaki ilişkiler tüm yönleriyle ele alınacak, "Kıbrıs davası" hakkında fikir teatisinde bulunulacak.

Erdoğan, ziyaret sırasında ayrıca KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile KKTC'de yapımı tamamlanan çeşitli projelerin açılışları ile temel atma etkinlikleri için düzenlenecek toplu törene iştirak edecek.



CNN TÜRK Muhabiri Arda Erdoğan KKTC ziyareti ile ilgili olarak şu bilgileri paylaştı:



Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz dakikalarda KKTC'ye ulaştı. Cumhurbaşkanı saat 16:00'da parlamentoda vekillrre hitap edecek. Kendisinin vereceği müjde merak konusu. Kıbrıs'ın geleceği ile ilgili olduğu iddiaları var. Yaklaşık 15 dakika sonra Cumhurbaşkanı Meclis'e gelecek ve müjdeyi verecek. Cumhurbaşkanı da akşam saatlerinde şöhretler karması adı verilen futbol karşılaşmasının başlama vuruşunu yapması bekleniyor. Ersin Tatar'ın vereceği resmi akşam yemeğine katılacak Erdoğan

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