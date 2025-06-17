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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri ile görüştü

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Al Thani#İsrail
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri ile görüştü
Oluşturulma Tarihi: Haziran 17, 2025 19:52

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Thani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede İsrail ile İran arasındaki çatışma, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

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İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail’in İran’a yönelik saldırısı sonrasında başlayan çatışmalı süreçle ilgili yoğun diplomatik temaslar yürüttüğünü, şiddet sarmalının sona ermesi için çabalarını sürdüreceğini, Netanyahu’nun bölgenin güvenliği için en büyük tehdit olduğunu bir kez daha gösterdiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail saldırılarının Gazze’deki insani krizi ve soykırımı gölgede bırakmasına müsaade edilemeyeceğini, gelişmelerin Suriye’yi de içine almasına izin verilemeyeceğini belirtti.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Al Thani#İsrail

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