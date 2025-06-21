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Son dakika...Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe kritik temaslar

Güncelleme Tarihi:

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Katar Başbakanı#Mohamaed Bin Abdulrahman Al-Thani
Oluşturulma Tarihi: Haziran 21, 2025 14:13

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 51. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nın ardından peş peşe kritik görüşmeler gerçekleştirdi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Başbakanı Muhammed Abdurrahman Al- Thani’yi kabul etti. Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’ndeki görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.

Son dakika...Cumhurbaşkanı Erdoğandan peş peşe kritik temaslar

UNRWA GENEL KOMİSERİ LAZZARİNİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini'yi kabul etti.
Son dakika...Cumhurbaşkanı Erdoğandan peş peşe kritik temaslar

BM TEMSİLCİSİ MORATİNOS

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ayrıca Birleşmiş Milletler (BM) Medeniyetler İttifakı (UNAOC) Yüksek Temsilcisi Miguel Angel Moratinos'u kabul etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 51. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nın ardından burada Moratinos ile görüştü.

Kabulde, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.

Son dakika...Cumhurbaşkanı Erdoğandan peş peşe kritik temaslar

PAKİSTAN KARA KUVVETLERİ KOMUTANI VE DIŞİŞLERİ BAKANI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Syed Asım Münir ile Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar’ı kabul etti

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Katar Başbakanı#Mohamaed Bin Abdulrahman Al-Thani

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