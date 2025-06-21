Son dakika...Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe kritik temaslar

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Başbakanı Muhammed Abdurrahman Al- Thani’yi kabul etti. Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’ndeki görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ayrıca Birleşmiş Milletler (BM) Medeniyetler İttifakı (UNAOC) Yüksek Temsilcisi Miguel Angel Moratinos'u kabul etti.

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 51. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nın ardından burada Moratinos ile görüştü.

Kabulde, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.



PAKİSTAN KARA KUVVETLERİ KOMUTANI VE DIŞİŞLERİ BAKANI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Syed Asım Münir ile Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar’ı kabul etti