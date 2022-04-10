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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karl Nehammer ile görüştü

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Karl Nehammer#Avusturya
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karl Nehammer ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avusturya Başbakanı Karl Nehammer ile bir telefon görümesi gerçekleştirdi.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Avusturya ilişkilerini geliştirecek adımlar ve Rusya-Ukrayna savaşı dahil bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye ile Avusturya arasında son dönemde artan üst düzey temaslardan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasındaki en güçlü insani bağı oluşturan Avusturya'daki Türk toplumunun refahı ve huzuru konusunda gösterilecek hassasiyetin mevcut olumlu atmosferi pekiştireceğini dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ile Ukrayna arasında barışın tesisi için ellerinden gelen tüm gayreti göstermeye devam ettiklerini belirtti.

ENERJİDE İŞBİRLİĞİ

Türkiye-AB ilişkilerinin yerleşik mekanizmalarının yeniden işletilmesi, vize serbestisi sürecinde artık somut gelişmeler kaydedilmesi, yeni fasılların açılması ve Gümrük Birliği'nin güncellenmesi müzakerelerine gecikmeksizin başlanması beklentisini de yineleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hazar havzasındaki ve Doğu Akdeniz'deki enerji kaynaklarının Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşınmasının stratejik niteliğine dikkati çekerek, Avrupa'nın doğal gaz alanındaki önemli dağıtım merkezi Avusturya'yla bu noktadaki iş birliğini artırabileceklerini de kaydetti.

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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karl Nehammer ile görüştü

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Karl Nehammer#Avusturya

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