Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Emeklilerin bayram ikramiyeleri 10-14 Haziran'da hesapta

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İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:



Bu sabah eğitim sırasında kaza kırıma uğrayan uçağımızda şehit olan 2 pilotumuza Allah'tan rahmet diliyorum. 14-28 Mayıs seçimleri sonrasında oluşturduğumuzun kabinemizin birinci yılını tamamladık. 85 milyonun her bir ferdine şahsımıza partimize güven duyduğu için yürekten teşekkür ediyorum. Demokrasilerin ilk ve öncelikli şartı halka hesap vermektir. 18 kez millete sandıkta hesap verdik ve hepsinde de ibra olduk. Meclis'e hesap verdik, veriyoruz. 81 vilayetimizindi tamamında katıldığımız toplantılarda milletimize hesap verdik. Şunu tekrar ifade edim. 85 milyonun tamamını hükümetiyiz. Emekçinin olduğu kadar işverenin de hükümetiyiz. Gençlerin olduğu kadar kadınlarımızın yaşlılarımızın da hükümetiyiz. Bize oy verenler kadar tercihini farklı yönde kullananların da hükümetiyiz. Felaket tellallarına aldırmıyoruz, fitne tüccarlarına kulak asmıyoruz. Hükümetlerimizin ismini, milletimizin gönlü ile birlikte büyük bir başarı hikayesi olarak siyaset literatürüne yazdıran temel vasfımız işte budur. Bahanelerin arkasına sığınmadan Türkiye'yi büyütmenin mücadelesini veriyoruz.

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Gözden Kaçmasın Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm devletleri İsrail barbarlığına karşı açık bir tavır koymaya çağırıyorum Haberi Görüntüle

"HAKİM VE SAVCI SAYISI 24 BİN 829'A ULAŞTI"



Hükümet olarak yegane referansımız eserlerimiz ve hizmetlerimizdir. Milletimiz yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı çok net görmektedir. Bizim için esas olan milletimizin takdiridir. Adalet hizmetlerinin kalitesinin iyileştirilmesi üstünde hep titizlikle durduğumuz bir konudur. 52 bin metrekare alana sahip 5 adalet sarayını hizmete açtık. 2 yeni adli tıp binasının inşaatını tamamladık. İnşaatı ve proje çalışmaları devam eden adli tıp sayısı 5'tir. 14 ceza infaz kurumuyla 2 denetimli serbestlik binası faaliyete geçti. Hakim ve savcı sayısı 24 bin 829'a ulaştı. 2 bin 294 hakim ve savcı ataması yaptık. 8. yargı paketi ile önemli değişiklikler yaptık. 9. yargı paketimiz Meclis'tedir. Önümüzdeki dönemde adaletin tecellisini hızlandıracak adımları atmaya devam edeceğiz. Yeni yargı reform stratejisi ile beklentileri karşılayacağız.



"AZALAN DOĞUM ORANLARI ALARM VERİYOR"



Toplumun temel direği olan aile kurumun önemini daha iyi anladığımız günlerden geçiyoruz. Küresel kültürün desteklediği cinsiyetsizleştirme politikaları insan neslini tehdit eder boyutlara ulaştı. LBGT dayatması faşizmi aratır şekilde toplumu yozlaştırmaya dönüştü. Azalan doğum oranları dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de alarm veriyor. Bu konuda yeni uygulamaları devreye alacağız. Ailemiz istikbalimiz temasıyla 8. aile şurasını düzenledik. Evlenecek çiftlere faizsiz kredi desteği yanında eğitim ve danışmanlık hizmetleri veriyoruz. İlk kez hazırlanan ailenin korunması ve güçlendirilmesi eylem planını hayata geçirdik. Kadının güçlenmesi eylem planını hayata geçirdik. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddet Genelgesi'ni çıkardık. Son 1 yılda bin 33 çocuğumuz koruyucu aile yanına yerleştirdik. Güçlü aile güçlü Türkiye vizyonuyla bu alandaki faaliyetimizi genişleterek sürdüreceğiz.



"EMEKLİLERİN BAYRAM İKRAMİYELERİNİ 10-14 HAZİRAN'DA HESAPLARINA YATIRACAĞIZ"



Asgari ücret 17 bin 2 TL olarak belirlendi. Bir önceki döneme göre net asgari ücret artışı yüzde 49 olarak gerçekleşti. Memurlarımızın maaşlarını Temmuz 2023'te en düşük 22 bin TL'ye, Ocak 2024 itibariyle 33 bin TL'ye çıkardık. Toplu sözleşme görüşmelerinde 11 hizmet kolunun tamamında mutabakat sağlandı. En düşük emekli aylığında net yüzde 82 artışa gittik. Ekim ayında emeklilerimizin tamamına bir defaya mahsus olmak üzere 5'er bin lira ödedik. Kurban Bayramı ikramiyelerimizi 10-14 Haziran tarihileri arasında emeklilerimizin hesaplarına yatırıyoruz. Böylece tek kalemde emeklilerimize 42 bin TL tutarında ödeme yapacağız. Kamu bankalarımızın öncülüğünde emeklilerimize ödenen promosyonların artmasını sağladık.

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İşsizlik oranımız yüzde 8,6 ile son 10 yılın en düşük seviyesine indi. Kadın istihdam oranını yüzde 32,5'a, istihdam sayımızı 12,3 milyon kişiye yükselttik. Kadın, genç ve mesleki yeterlilik belgesi olanların istihdamına verdiğimiz teşviği 2025 sonuna kadar uzattık. Yılda 650 bin kişi için sosyal güvenlik primi işveren paylarını karşılıyor, reel sektöre yaklaşık 25 milyar destek oluyoruz. İŞKUR aracılığı ile 1,3 milyon kişiyi işe yerleştirdik. 6 Şubat depremleri nedeniyle mücbir sebep hali ilan edilen il ve ilçelerde işveren ve sigortalılarımızın SGK'ya ödenmesi ertelendi. İşverene asgari ücret desteği uygulamasında destek tutarını 700 liraya çıkardık. 2024 Mart ayın itibariyle işverene toplam 99,1 milyar lira asgari ücret desteği verildi. Son 1 yılda geri ödeme listemiz genişletilerek 168 adedi kanser ilacı olmak üzere 570 adet ilaç geri ödeme kapsamına alındı. 858'i kanser olmak üzere geri ödeme listelerinde yer alan ilaç sayısı 8 bin 457'ye ulaştı.



"GABAR'DA HEDEF GÜNLÜK YÜZ BİN VARİL"



Hükümetimizin sergilediği hassasiyetin bir an önce yerel yönetimlerimizin de göstermesini bekliyoruz. Dirençli şehirler projesini başlattık. İzmir dahil 5 şehrimizde hak sahiplerine 180 ay vade yüzde 0,69 gibi düşük maliyetle 2,5 milyon liralık finansman sunuyoruz. Sıfır atık ile 2017'de yüzde 13 olan geri kazanım oranımızı 2023'te yüzde 35'e çıkardık. 2035'de hedefimiz yüzde 60'dır. Vatandaşlarımızın denize ulaşmasına engel olan hukuk dışı yapıları yıkıyoruz. Türkiye deniz projesiyle halkımızın denizlere erişimini kolaylaştırarak, deniz kıyılarında yaşam kalitesini artıracağız. Kirliliği önlemek için kapsamlı tedbirler alacağız. Vatandaşımızın denize erişimini engelleyen projeleri yıkıyoruz. Deniz kıyıların yaşam projelerimizi artıracağız. Enerji son yıllarda tarih yazdığımız bir başka alandır. Ülkemizin yer altı ve yer üstü kaynaklarını ekonomimize sunma noktasında büyük mesafe aldık. Filyos'ta günlük doğalgaz üretimi 5,1 milyon metreküpü aştı, 2 milyon hanenin doğalgaz ihtiyacını buradan karşılayabiliyoruz. Fatih Sondaj Gemisi Sakarya Gaz Sahası'nda Göktepe 1 ve 2 kuyularında sondaj çalışmasına başladı. Gabar'da günlük petrol üretimini 43 bin 380 varilin üzerine çıkararak Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdık. Yıl sonunda 100 bin varile ulaşmayı hedefliyoruz.



Hakkari ve Siirt başta olmak üzere bölgenin diğer yerlerinde arama, tarama ve sondaj faaliyetlerimiz devam ediyor. Türkiye on yıllar boyunca hain terör saldırıları sebebiyle kullanamadığı kaynaklarından faydalanmaya başlamıştır. Terörle mücadelemizi çok boyutlu şekilde terör bölgede zemin kaybettikçe sadece ekonomimiz büyümeyecek, aynı zamanda demokrasimiz de serpilecek, güçlenecek. En temiz enerji olan nükleer konusunda da yoğun çaba harcıyoruz. Akkuyu santralinin birinci reaktörünün inşaatı yüzde 90 tamamlandı. Mekanik testler yapılmaya başlandı. Türkiye'nin 2030 stratejisinde uygulanacak ikinci ulusal enerji verimliliği eylem planını devreye aldık. 2030 yılına kadar tüketimimizi yüzde 16 azaltacağız. 100 milyon ton emisyon azaltımına katkıda bulunacak kamu ve özel sektörle birlikte 20 milyon dolarlık enerji verimliliği yatırımı gerçekleştireceğiz. Bugün ancak 5 bakanlığımızın son 1 yıldaki karnesini ortaya koyabildik. Cuma günü Türkiye Yüzyılı Maarif Modelimizin tanıtımını yapacağız. Cumartesi günü de TİM'in olağan genel kuruluna iştirak edeceğiz. Orada da ekonomiyle ilgili son 1 yılda neler yaptığımızı kamuoyumuzun ve iş dünyamızın bilgisine sunacağız. Dün açıklanan enflasyon ve dış ticaret rakamlarıyla ilgili kapsamlı değerlendireme yapacağız. Türkiye OVP ve 12. Kalkınma Planı ile belirlediği hedeflere emin adımlarla ilerlemektedir. Son 1 yılda Merkez Bankamızın brüt rezervleri 44 milyar dolara artışla 142 milyar doların üzerine çıktı. SWAP hariç net rezervlerdeki artış son 1 yılda 67 milyar dolara ulaştı. Türkiye'yi hayalleriyle buluşturmak için bıkmadan koşturacağız. Bugün Türksat6A'nın yolculuğu başlıyor.



KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN OLDU



Bayram tatili ile ilgili kararımızı sizlerle paylaşmak istiyorum. Kamu çalışanlarımız için 16 Haziran Pazar günü başlayacak olan Kurban Bayramı sonrasındaki 2 günlük süreyi de idari izin kapsamına aldık. Perşembe ve cuma günlerini de katarak 9 günlük tatil imkanı sağlamış oluyoruz.