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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile görüştü: Suriye’ye yönelik yaptırımlar kaldırılmalı

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#İtalya#Suriye
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile görüştü: Suriye’ye yönelik yaptırımlar kaldırılmalı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 09, 2025 18:34

Son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Suriye’nin yeniden imarı için vakit kaybetmeden harekete geçmenin önemli olduğunu, Suriye’ye yönelik yaptırımların kaldırılmasının ve İtalya’nın buna öncülük etmesinin, bu sürece fayda sağlayacağına inandığını ifade etti.

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İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, şöyle denildi:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Türkiye ile İtalya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile İtalya’nın 2024 yılında 32 milyar dolarlık ikili ticaret hacmine ulaştığını, ticaret ve yatırım ilişkilerini geliştirerek bu rakamın yukarılara çekilebileceğini, Türkiye’nin İtalya ile savunma sanayii ve enerji başta olmak üzere birçok alanda iş birliğini artırma anlayışında olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Suriye’nin yeniden imarı için vakit kaybetmeden harekete geçmenin önemli olduğunu, Suriye’ye yönelik yaptırımların kaldırılmasının ve İtalya’nın buna öncülük etmesinin, bu sürece fayda sağlayacağına inandığını ifade etti.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#İtalya#Suriye

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