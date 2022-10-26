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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan İsveç'in yeni Başbakanı Kristersson ile görüştü

Güncelleme Tarihi:

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#İsveç#Başbakan
Oluşturulma Tarihi: Ekim 26, 2022 18:58

Son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç'in yeni Başbakanı Ulf Kristersson ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kristersson ile görüşmesinde, kendisini Ankara’da misafir etmekten memnuniyet duyacağını belirtti. Erdoğan, Kristersson’a, terör örgütlerinin İsveç’in NATO üyeliğini ve Türkiye’yle ikili ilişkilerini rehin almasını engellemenin ortak menfaat olduğunu vurguladı.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; görüşmede, Türkiye-İsveç ilişkileri ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsveç’in yeni Başbakanı olması dolayısıyla Ulf Kristersson’a tebriklerini iletti.

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İsveç Başbakanı Kristersson’ın 19 Ekim’de kendisine gönderdiği mektuba değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ulf Kristersson’ı Ankara’da misafir etmekten memnuniyet duyacağını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç hükümetiyle ikili ilişkileri her alanda ileriye taşımaya hazır olduklarını belirtti.

İsveç Başbakanı Kristersson’ın Üçlü Muhtıra’ya bağlı olduklarına dair açıklamalarını takip ettiğini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu Muhtıra’nın önümüzdeki süreç bakımından yol gösterici olacağını dile getirdi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütlerinin İsveç’in NATO üyeliğini ve Türkiye’yle ikili ilişkilerini rehin almasını engellemenin ortak menfaat olduğunu vurguladı.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#İsveç#Başbakan

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