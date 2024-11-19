Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail insanlığa karşı suç işliyor

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

35 aşkın ülkenin devlet başkanları ve uluslararası temsilcilerle bir araya geldik. Brezilya'nın 2024 dönem başkanlığı için isabetli şekilde belirlediği 3 madde bizim de yakından takip ettiğimiz meselelerdir. Zirvedeki ana hitabımda Türkiye'nin kimseyi geride bırakmamam şiarıyla yürüttüğü insani kalkınma konusuna dikkat çektim. Milli gelire oranla en fazla insani yardımda bulunan ülkelerdeniz. 4 milyon yerlerinden edilmiş kişiye ev sahipliği yapıyoruz. Afrika'dan Asya'ya nerede bir kıtlık açlık çatışma varsa Türkiye ilgili resmi konuları ve STK'larla oradadır.

"TÜRKİYE OLARAK DAHA ADİL BİR DÜZEN HEDEFLİYORUZ"

Gazze ve Lübnanlı kardeşlerimize de el uzatıyoruz. Lübnan'daki kardeşlerimize de ulaştırdığımız insani yardım 1300 tonu geçti. Zirvenin oturumunda mevcut uluslararası sistemin katılımcı temelde ıslah edilmesi gerektiği vurgulandı. Temel görevi küresel istikrarı korumak olan BM Güvenlik Konseyi geliyor. Sadece 5 daimi üyenin çıkarlarını önceleyen elitist bir yapıya dönüşmüştür. Bunun hiçbir makul tutarlı izahı olamaz. Dünya beşten büyüktür. Uluslararası kuruluşlar iflas ediyor. Türkiye olarak daha adil bir düzen hedefliyoruz. Rusya Ukrayna arasında yaşananlar bunu insanlığın yüzüne çarpmıştır. 11 yıl önce ilk kez dillendirdiğimiz tespitimizin her geçen gün geniş kitleler tarafından benimsendiğini görüyoruz. 11 sene açtığımız yolun mutlaka mevzile varacağına yürekten inanıyorum.

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"İSRAİL İNSANİ YARDIM GİRİŞLERİNİ ENGELLEYEREK İNSANLIĞA KARŞI SUÇ İŞLİYOR"

2008'en bu yana G20 zirvelerine eksiksiz katılan liderim. Gazze'de kıtlık riski felaket düzeye ulaşmıştır. 2 milyondan fazla insan sağlıklı gıda ve suya erişemiyor. İsrail insani yardım girişlerini engelleyerek insanlığa karşı suç işliyor. Ağır bombardıman altında bir kap suya ulaşmak için canlarını tehlikeye atan çocukları hepimiz 14 aydır takip ediyoruz. 50 bin Filistinlinin yüzde 70'den fazlası kadın ve çocuktur. Bu zulme vahşete sessiz kalanları tarih affetmeyecektir. Acil ve kalıcı ateşkes ihtiyacını her fırsatta dile getiriyoruz. Bildirgede Gazze'ye dair güçlü ifadeler yer aldı. Gazze'ye insani yardımların ulaştırılmasındaki engellerin kaldırılması çağrısı kayda geçirildi.

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"SAVAŞIN KAZANANI BARIŞIN KAYBEDENİ OLMAZ"

Bizim sorunumuz işgal ve istila politikasıyla coğrafyamızı kaosa sürükleyenlerledir. Uluslararası sistemin durduramadığı İsrail'e karşı sorumluluk sahibi ülkeler tarafından zorunlu tedbirler uygulanması şart. Filistin devletinin daha fazla ülke tarafından tanınması çok çok önemlidir. Ukrayna'daki savaşın adil ve kalıcı şekilde neticelendirilmesi için diplomatik girişimleri önemsiyoruz. Savaşın kazananı barışın kaybedeni olmaz. Türkiye taraflar arasında her türlü kolaylaştırıcı rolü üstlenmeye hazırdır. Yeni ABD yönetiminin barışa giden yolda daha cesur adımlar atmasını ümit ve arzu ediyorum. Savaşı körükleyecek adımları doğru bulmadığımızı vurgulamak istiyorum.

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"DEPREMİN İZLERİNİ SİLMEK İÇİN 71,5 MİLYAR DOLAR HARCAMA YAPTIK"

Geçtiğimiz yıl yapılan seçimlerle birlikte 5 yıllık kesintisiz icraat dönemine girdik. 6 Şubat'ta yaşadığımız asrın felaketi depremin ekonomimizde açtığı yaraları hızla sarıyoruz. Depremin izlerini silmek için 71,5 milyar dolar harcama yaptık. Büyümemiz yüzde 3,8 olarak gerçekleşmiştir. Enflasyon baskısında herkes gibi biz de olumsuz etkilendik. İstihdamı 1,1 milyar kişi artırarak işsizlik oranını yüzde 8,6'ya düşürdük. Bu pozitif gelişmeler yatırımcıların ülkemize bakışını olumlu yönde etkilemiştir. 2024'te 3 büyük kredi derecelendirme kuruluşu tarafından notu ikişer kademe artırılan tek ülkeyiz.

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Zirve boyunca liderlerle ikili görüşmeler gerçekleştirdik. Malezya, Endonezya, Fransa liderleriyle birçok devlet ve hükümet başkanlarımızla görüşmelerimiz oldu. Kurduğumuz oluşumun liderleriyle bir toplantı yaptık. Barışı adaleti ve insanlığın ortak değerlerini merkezi alan Türkiye etkin rol oynamaya devam edecek. Brezilya makamlarına misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum. Güney Afrika Cumhuriyeti'ne çalışmalarında başarılar diliyorum.

SORU CEVAP

- İsrail'in bu zulmüne karşı dünya beklediğimiz tavrı görmüş değil. Biz dostlarımız el ele vererek bu mücadelemizi sürdürüyoruz. İsrail Filistin arasında Lübnan'a varıncaya kadar bu zulme karşı Türkiye olarak tek başımıza da kalsak mazlumların yanında olmaya devam edeceğiz.

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- BRICS konusunda ekiplerimiz çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

- Nükleer silahların kullandığı bir savaşın olumlu bir yanı vardır diyemeyiz. Ukrayna'nın kullandığı füzeler bu durumun nerelere varacağını gösteriyor. Bu olumsuzluklara karşı biz tavrımızı aynen koruyor ve durumun süratle barışa yönelik gelime olmasını bekliyoruz. Görüşmelerimizi, taraflara barışı tavsiye eden adımları atıyoruz.

- Rusya'nın açıklaması kendine yönelik bir tavra karşı konvansiyonel silahlara karşı alınan bir tedbirdir. Bu tedbire karşı Rusya'nın attığı bu adım NATO yetkilileri tarafından da düşünmeli, gözden geçirilmelidir. Rusya kendisini koruyacak güce, tedbirlere sahiptir. Aynı şekilde biz de kendimizi korumak ve kendimizi koruyacak adımları atmak durumundayız. Ukrayna ve Rusya bizim komşumuz onlarla ilişkilerimiz korumak zorundayız. Umarım en kısa zamanda ateşkesi sağlarız ve dünyanın beklediği barışı tesis etmiş oluruz.

- Dostlarımızı Filistin'e yardıma davet ediyoruz. Yardımlarımızı aralıksız devam ettiriyoruz devam ettireceğiz.

- Biz İsrail ile ticari ilişkileri kestik. Bazı siyasi partiler garip şeyler söylüyorsa da biz ilişkimizi kestik. İsrail cumhurbaşkanının gitmesiyle ilgili hava hattımızı kullanmasına müsaade etmedik. Daha farklı alanlar olduğunu söyledik. Biz artık bazı şeylerde tavrımızı ortaya koymaya mecburuz koyacağız.